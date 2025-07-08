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陳沂突道歉炎亞綸內幕！「上未滿16」嘴秋惹禍…臉書道歉省200萬

嘴秋惹禍上身／獨家！扯炎亞綸上未滿16 　陳沂臉書道歉省下200萬

▲陳沂因大砲言論不時被告上法院，有法律背景的她經常全身而退，近來卻突然向炎亞綸道歉。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

網紅陳沂在臉書上向炎亞綸道歉，一向言詞犀利的她難得為自己的評論低頭；據本刊調查，原來是她在去年9月提及炎亞綸「上未滿16」，遭炎亞綸提起民事侵害名譽訴訟，求償新台幣200萬元，雙方協議和解後，只須於臉書發道歉文1篇即可。

嘴秋惹禍上身／獨家！扯炎亞綸上未滿16 　陳沂臉書道歉省下200萬

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▲陳沂被炎亞綸提告侵害名譽，求償200萬元，經調解後改在臉書發文向炎亞綸道歉。（圖／翻攝自陳沂臉書）

日前陳沂發文向炎亞綸道歉，寫著「因本人陳沂於民國113年9月24日在facebook及threads上所發表關於炎亞綸先生之貼文內容，造成部分民眾誤會，特此致歉。」更誇讚自己道歉的行為「了不起，負責！」一向嘴秋的她，姿態突然放軟，原來是遭炎亞綸提告求償。

一個上字　兩種解讀法

據悉，去年9月陳沂評論炎亞綸和耀樂的新聞，在臉書寫下，「他做的那些事，劈腿、上未滿16、拍攝、外流…如果是異性戀早就人格毀滅，比黃子佼還恐怖欸。」其中因提到「上未滿16」，遭炎亞綸提起民事侵害名譽訴訟，求償新台幣200萬元。

嘴秋惹禍上身／獨家！扯炎亞綸上未滿16 　陳沂臉書道歉省下200萬

▲陳沂因評論炎亞綸「上未滿16」挨告，因炎亞綸與耀樂交往時，耀樂已滿16歲。（圖／翻攝自陳沂臉書）

因炎亞綸和耀樂認識時是2017年，當時耀樂15歲，但兩人到了2018年才交往，所以耀樂已經滿16歲了，於是炎亞綸便主張陳沂侵害他的名譽。不過陳沂則解釋，她說的「上」是「愛上」的意思，但炎亞綸認為是指「性行為」，堅持提告。

道歉規格　低於羅志祥

雙方在法院歷經了半年協商，最後和解，唯一的條件是陳沂需在臉書道歉，陳沂表示，「我最喜歡道歉了，我本來問他（炎亞綸）要不要用羅志祥的規格道歉，但他不要，所以只好用比較低的規格道歉了。」所謂的羅志祥規格，是指陳沂於2017年批評羅志祥賣專輯「三拍五抱」的行銷模式，形同「肉體斂財」「賣淫小模」，因此挨告，最後和解，但需在臉書連續道歉7天。

嘴秋惹禍上身／獨家！扯炎亞綸上未滿16 　陳沂臉書道歉省下200萬

▲炎亞綸（右）和黃子佼（左）在#MeToo運動期間遭到指控，黃子佼已退出演藝圈，炎亞綸則在官司定讞後復出。（圖／鏡週刊提供）

陳沂也說：「我要幫炎亞綸提醒大家，那時候耀樂已經滿16歲了，拍攝外流也是滿16歲，未滿18歲。」她已將去年9月評論炎亞綸的貼文刪除。本刊詢問法界人士意見，專家認為，炎亞綸提出只要道歉的條件，未堅持金錢求償，應是警告意味偏多，用意是讓陳沂以後不要再評論他。

炎亞綸2023年被網紅耀樂控訴在交往期間拍攝、外流性影像，被依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，去年5月判決出爐，就不得易科罰金部分判刑4月，另判刑7月、得易科罰金，均緩刑3年。

嘴秋惹禍上身／獨家！扯炎亞綸上未滿16 　陳沂臉書道歉省下200萬

▲陳沂因罵人出名，但也樹敵無數，曾遭到惡意襲擊，耳朵因此受傷。（圖／鏡週刊提供）


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