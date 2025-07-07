程瀟14歲赴韓「不去會後悔一輩子」　媽媽至今遺憾：女兒沒上大學　

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星程瀟是南韓女團宇宙少女出身，近年來回鄉打拼，近日她與媽媽登上節目《是女兒是媽媽》中，談到了未能上大學的遺憾，引發廣泛討論。當年程瀟14歲就決定赴韓發展，媽媽為了她規劃了周全的退路，與樂華娛樂協商，若程瀟未能在兩年內成功出道，便轉為留學生繼續完成學業。

▲程瀟與媽媽談起沒有上大學的遺憾。（圖／翻攝自微博）

程瀟憑藉自身努力提前出道，成為女團宇宙少女的人氣成員，不過也因此沒有上大學。這成為母女二人心中的遺憾。當時，程瀟為了成為練習生，在寫給媽媽的信中表達了強烈的決心：「若不放行，會後悔一輩子。」媽媽因此決定全力支持女兒的夢想，如今回想起來，也感嘆母女倆當時經常為了小事爭執，關係疏遠了不少，程瀟則表示：「妳就是操心太多。」

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▲程瀟與媽媽對於當年出道前的規劃深談。（圖／翻攝自微博）

程瀟在透過宇宙少女出道後，闖出了名聲，後來回國耕耘，年僅19歲時就擔任選秀節目《偶像練習生》導師，20歲參與《少年之名》，24歲成為《了不起舞社》的主理人，25歲又擔任《亞洲超星團》導師，戲劇作品方面則推出了《天醒之路》、《你微笑時很美》、《卿卿我心》等，一直維持著穩定發展。