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薔薔生母「勸大陸媳婦離婚」全被監視器拍！　遭薔妹趕出家門

記者蔡宜芳／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）的妹妹在今年2月娶回大陸女友阿順，兩人不久前飛到馬來西亞求子。怎料，薔薔姊妹的生母（胡媽）竟私下勸阿順離婚，讓薔妹大動肝火、直接將媽媽趕出門，衝突過程讓薔薔感到相當無奈。

▲▼薔薔生母「勸陸媳婦離婚」全被拍！遭薔妹趕出家門。（圖／翻攝自薔薔IG及YouTube）

▲薔薔的妹妹和妻子去馬來西亞求子。（圖／翻攝自薔薔IG及YouTube）

薔妹和阿順因為都很喜歡小孩，所以特地到馬來西亞安排做試管。沒想到在返回台灣一周後，薔妹從寵物監視器中發現，胡媽竟在家中勸說阿順離婚，還先講薔薔的壞話說：「我不可能讓林嘉凌來欺負妳，威脅妳啊。」胡媽還說阿順根本是「簽了賣身契」，話題持續到隔天，直到阿順拔掉監視器。

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▲▼薔薔生母「勸陸媳婦離婚」全被拍！遭薔妹趕出家門。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

▲▼胡媽偷講薔薔姊妹壞話的過程全被拍下。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

▲▼薔薔生母「勸陸媳婦離婚」全被拍！遭薔妹趕出家門。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

薔妹在發現阿順拔掉監視器後，氣沖沖地趕回家，並將胡媽趕出門。而薔薔也為此居中協調，發現當天媽媽和阿順都喝多了，並指出胡媽一旦喝醉，就會講別人壞話。

胡媽表示，是薔妹自己要和妻子離婚，還打電話到女方家裡去。而薔妹則解釋說，自己是因為不滿阿順在備孕期間還喝酒，所以才那麼生氣。對此，網友紛紛留言表示「林家姊妹真的對親生媽媽很包容」、「日本媽媽就是標準的長輩做錯事死不到歉的那種」、「這種會私下說自己女兒壞話的母親，真的很要不得」。

▲▼薔薔生母「勸陸媳婦離婚」全被拍！遭薔妹趕出家門。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

▲▼薔薔對於生母的行為也感到很無言以對。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

▲▼薔薔生母「勸陸媳婦離婚」全被拍！遭薔妹趕出家門。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

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