《與惡2》最終回驚喜滿滿！吳慷仁回歸當律師　《人選之人》卜學亮跨宇宙客串

記者蕭采薇／台北報導

台劇《我們與惡的距離 II》編劇呂蒔媛溫柔安排每位角色的落點，最後兩集也出現了許多驚喜的熟面孔，包括從《人選之人－造浪者》跨宇宙客串的卜學亮以及呂雪鳳。以及第一季主角，吳慷仁飾演的律師王赦也在最終回登場為胡冠駿辯護。

▲《我們與惡的距離2》吳慷仁驚喜客串，擔任辯護律師。（圖／CATCHPLAY 、公視、大慕可可提供）

于子育飾演的公衛護理師許幸珠與詹子萱飾演的簡齊蕙，終於在失聯20年之後含淚相認。一場齊蕙放下過往，鼓起勇氣追機車認姑姑的戲，一句：「姑姑，好久不見。」真誠的互動也讓許多觀眾哭爆。于子育感動分享：「《像是個勵志故事，每個人都從低潮慢慢修復自己，讓自己更好，當你越來越好的時候，傷口都會慢慢復原的。」

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▲于子育和詹子萱姑姪在20年後和解。（圖／CATCHPLAY 、公視、大慕可可提供）

卜學亮再度飾演公正黨副秘高振綱，他開心分享：「高副秘是我從影三十多年來，第一次入圍戲劇類的獎項，對我很有意義，以這個角色客串當然是義不容辭。」再度以「前總統」民和黨孫令賢出現的呂雪鳳也很開心：「導演一通電話要我來客串一場戲，我就來了！」至於孫令賢為什麼出現？是受邀前來還是來挖角高政光？也為「林君陽宇宙」和《人選之人》系列留下令人期待的伏筆。

▲卜學亮以《人選之人》中的高振綱回歸彩蛋角色。（圖／CATCHPLAY 、公視、大慕可可提供）

而《我們與惡的距離II》重中之重的場面，是胡冠駿的國民法官法庭審判。劇組力求真實，現場的法律文字及簡報提案，請來專業法律科系學生及法官協助撰寫，並來回確認，現場更有真正的檢察官、書記官及律師出演。

在審判現場，馬亦森作為罹難者家屬發言，內斂哽咽的情緒讓觀眾也為之心碎。周渝民在這場戲拍攝前，就和導演討論過好幾種不同的情緒表演，「雖然這場戲反覆溝通了很多次，但真正坐上陳述台的時候，就覺得真的憋不住，最後忍著情緒把話講好，盡量讓自己不要留出眼淚。」

▲劉子銓飾演的胡冠駿，在法庭上怒目相視。（圖／CATCHPLAY 、公視、大慕可可提供）

作為劇中被漏接的角色，劉子銓認為身為演員，他有義務幫和冠駿一樣的患者講話：「我印象很深刻的，是在法庭上律師有詢問醫生說，冠駿有能力選擇不要ADHD和反社會人格嗎？醫生回答：當然沒有。」胡冠駿對劉子銓來說，是一個需要好好道謝，以及說再見的角色，他也想對胡冠駿說：「希望你知道，你不是孤獨的，可能有人不知道怎麼表達你想要的愛，但你要知道，一定會有人愛著你。」

▲劉子銓飾演的胡冠駿因縱火釀成大禍。（圖／CATCHPLAY 、公視、大慕可可提供）

作為《我們與惡的距離》第一季主角，吳慷仁飾演的律師王赦也在最終回登場為胡冠駿辯護，而施名帥飾演的林一駿則擔任鑑定科醫師，作為兩季之間的的完美連結。連續兩天拍攝高強度的法律攻防場面，吳慷仁很懷念回到《與惡》現場的感覺：「能夠參與《與惡 II》，看到很多老朋友，大家都辛苦了！」而施名帥此次單身回歸，造型組也特別為林一駿準備角色的婚戒，施名帥秀出手上的婚戒笑說：「林一駿雖然是一個人回來，但也帶著老婆林予晞的精神一起來喔！」

▲《我們與惡的距離2》施名帥飾演的林一駿是彩蛋之一。（圖／CATCHPLAY 、公視、大慕可可提供）

最終集呼應第一季，以開放式結局做收，《與惡 II》邀請每位觀眾成為「國民法官」，透過看完角色走過二十年的人生與掙扎，留給社會更多思辨空間。林君陽導演表示：「《我們與惡的距離 II》的每個角色都是一座冰山，我們邀請大家去看一群冰山，並以各自的方式去理解。」而結果如何，如同周渝民在法庭上說的那句話：「交由你們決定。」《我們與惡的距離 II》全劇已在CATCHPLAY+、公視+、愛奇藝國際版全集完整上架。