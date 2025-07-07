Dora「捲富商小三風波」消失7月班表！樂天為她發33字…網：快回來

記者陳芊秀／綜合報導

「樂天女孩」Dora（洪葳）被影射介入富商婚姻，甚至還懷孕墮胎，隨著7月班表曝光，整個消失排班，傳出工作全面停擺。隨著風波逐漸淡去，樂天7日發文曬出有她的合照。

▲Dora捲富商小三風波，消失7月應援班表。（圖／翻攝自臉書）

樂天透過「Rakuten Girls」粉專發文33字，為7月生日的壽星女孩送上祝福：「七月份女孩壽星，一起來祝福洋娃娃禹菌、隊長曲曲、小葳葳朵拉生日快樂。」其中Dora即將迎接28歲生日，支持的粉絲湧入留言「小葳葳生日快樂」、「生日快樂，小葳葳快回來」、「希望小葳箴快快歸隊」。

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▲樂天「Rakuten Girls」粉專發文祝福7月壽星女孩。（圖／翻攝自臉書）

有消息人士指出，Dora至今無法現身應援有兩大關鍵，一是球團要她擬自清聲明，但擬的內容與球團的認知相差甚遠；二來她曾表示「跟富商關係不是外界想的那樣，不是因為他有錢。」種種原因讓球團難接受，7月只能繼續神隱。

Dora於7月1日曾在限時動態發長文，感嘆這陣子過得並不輕鬆，「許多過程，外人看不見，也不是幾句話就能說清的。但我始終記得，那些在風雨中依然選擇相信我的人。」如今樂天為她發文提前慶生，粉絲也持續等她回歸。