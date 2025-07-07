內衣皇后換人當！　周曉涵結束10年代言拚轉型

▲40歲的周曉涵，近兩年轉型為成熟美豔的熟女，近日卸下內衣代言，交棒給新秀。（圖／翻攝自周曉涵臉書）

圖文／鏡週刊

周曉涵代言內衣品牌10年，今年初為春夏新品走秀時，就傳出她因年屆40，已確定不再續約，近期更確定由台、德混血新秀鄭芯恩接棒，周曉涵終於可以封奶了。

周曉涵是校園劇出身，多年來從少女姿態一路慢慢轉型，去年更因在影集《商魂》激情演出引發議論，而她也是近期資歷最深的內衣皇后，在各家內衣廠商都紛紛不再採用女星代言的趨勢中，她一連代言10年，已是經典。

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▲今年3月周曉涵（中）為品牌內衣春夏新品走秀時，已知要卸任。

敬業曬奶 交棒給學生

只是下個月就要邁向41歲的周曉涵，除了在戲劇演出角色已升格「老師」輩分，也不敵少女青春肉體的攻勢，將在本月卸下10年的內衣代言。其實她相當敬業，10年來都直接穿內衣、內褲拍型錄和宣傳形象照，比起過去不少女星代言遮遮掩掩，大方展現代言商品的特色，也是她能代言多年的主因之一。

▲周曉涵當年就是校園美女出道，曾在《我猜我猜我猜猜猜》初次亮相。（圖／翻攝自中視）

周曉涵是20年前參加中視《我猜我猜我猜猜猜》之〈超人氣！網路美少女〉單元被看見，之後簽給製作公司投入戲劇領域，近期在新劇《男公館》還演出氣場超強的男模店老闆，戲裡戲外已踏上熟女之路。據悉周曉涵代言的思薇爾明年也邁向40週年，正思考年輕化轉型，品牌已於上週製作感謝周曉涵的十年回顧影片，寫下「真心感謝一起牽手走過的每一個甜蜜時光」，並以剪影照預告新代言人即將現身。

▲鄭芯恩模特兒出身，對於展現身材體態自信大方。（圖／翻攝自鄭芯恩臉書）

▲鄭芯恩取代周曉涵成為新代言人。（圖／翻攝自思薇爾官網）

▲鄭芯恩是台、德混血美女，將接棒周曉涵代言內衣品牌。（圖／翻攝自鄭芯恩臉書）

據了解，接替周曉涵的是模特兒出身的鄭芯恩，也是TVBS力捧的新人，兩年演了4檔戲，巧合的是在校園劇《機智校園生活》中，她正好演出周曉涵的學生，混血臉孔的鄭芯恩兼具性感和甜美特質，網路人氣頗高，接下來也是電影《進行曲》一片綠葉中的少數紅花，頗令人期待。

決心轉型 揮別老東家

周曉涵轉型的企圖心也十分明顯，她去年揮別簽約20年的多曼尼家族，轉投大璽影藝，成為薛仕凌的師妹，日前她透露看到多年好友陳奕幕前轉幕後，投入製作，嘔心瀝血、用盡人脈，希望自己有朝一日也能跟進。

▲周曉涵（左）和鄭芯恩（右）在TVBS《機智校園生活》演出老師和學生。

40歲後時常感嘆歲月不饒人的周曉涵，曾坦言「吹頭髮有時候看到白髮，年齡騙不了人」，在展現青春性感這部分，對於後浪推前浪也做好心理準備。對外始終宣稱單身的她，之前曾在社群誤po和馬來西亞男星蘇熙喆雙人運動片，事後對兩人關係從未正面談論，但據悉彼此關係仍在。



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