權恩妃「F級美胸」火辣放送！熱舞仰躺側乳滑出來　18禁邪惡視角全被拍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星權恩妃過去參加音樂祭「水炸彈」，火辣性感的穿著與表演引起暴動，她體重雖只有44公斤，卻擁有豐滿F奶，每回出演該音樂祭，都會掀起熱議，因此受封「水炸彈女神」。她6日再度參加該活動，這次只穿著白色比基尼上場，其中一個往後躺的動作使得布料包不住側乳，觀眾大飽眼福，超邪惡的視角引起暴動。

▲▼權恩妃6日參加水炸彈音樂祭。（圖／翻攝自恩妃IG）



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權恩妃6日參加「水炸彈音樂節」，她帶來一連串性感演出，其中一段她辣跳天后碧昂絲的歌曲〈Crazy In Love〉，扭著水蛇腰與翹臀，接著躺在地上後仰，側乳從比基尼滑出，布料包不住豐滿上圍，再度創下神級舞台。

▲權恩妃熱舞時仰躺側乳滑出來，邪惡視角全被拍。（圖／翻攝自ainohiraishin1推特）



演出被網友拍下，韓國粉絲暴動直呼「辣到不行」、「權恩妃腰超級細上圍卻還是很炸，到底怎麼辦到的」、「這已經不是一般人類的身材」、「辣到不知道該看哪裡」、「側乳滑出來很邪惡」。

不過，該演出也有部分網友認為「尺度太超過了」、「雖然知道她身材很好，但這麼露骨好嗎」，但也有人表示「水炸彈限定舞台還好吧」、「偶爾才這麼辣」。