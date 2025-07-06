直擊／颱風襲台「歌迷挺到底都來了」　金在中擔心：飛機取消怎麼辦？

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣歌手金在中6日在台北國際會議中心開唱，畫上前衛煙燻妝容，帥氣地從舞台上現身，親切以中文打招呼「大家好我是金在中」，看到粉絲不畏風雨來到演唱會現場，他不忘關心：「很高興見到你們，我有聽說明天颱風要來，我非常的擔心，大家沒關係嗎？」全場掀起熱烈尖叫聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金在中6日在台開唱。（圖／記者李毓康攝）



金在中講話風趣又幽默，看到全場歌迷不畏丹娜絲颱風到場，他關心：「很高興見到你們，我有聽說明天颱風要來，我非常的擔心，大家沒關係嗎？其實不太ok對嗎？」接著用中文詢問「沒關係嗎」。

▲▼金在中擔心粉絲返家的安危。（圖／記者李毓康攝）



他解釋，「很擔心粉絲不能來，等下要怎麼回家？如果飛機取消怎麼辦？那就多待一天嗎？」幽默虧歌迷「你們很多錢嗎？」全場安慰著表示沒關係，他才表示「放心了許多，大家冒著風雨來到這裡，今天盡全力同樂好嗎？可以嗎？」

▲▼金在中喊話要跟粉絲一起嗨到最後。（圖／記者李毓康攝）



演唱會場地台北國際會議中心，向來寵粉的金在中對於沒有延伸舞台的設置感到遺憾，但也安慰粉絲，「但是今天舞台感覺很符合搖滾風格，所以你們應該可以很盡興在這裡玩！」邀請粉絲一起嗨到最後。