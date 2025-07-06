梧桐妹首次吐露「與繼母林若亞私下關係」　直播笑回：像好姐妹

記者劉宛欣／綜合報導

名模林若亞2016年與孫志浩結婚後，便淡出演藝圈，並且移居上海多年，夫妻倆一直以來都十分低調，鮮少在鏡頭前同框，外界都相當好奇她與梧桐妹的關係，近日，梧桐妹開直播時被網友問及林若亞，意外讓兩人間的互動成為話題，她本人也難得鬆口回應。

▲林若亞與老公孫志浩定居上海。（資料照／記者黃克翔攝）

林若亞自婚後生活重心放在家庭，逐漸退出演藝圈，與孫志浩定居中國上海。直到2024年，她因力挺好友吳大維主持的綜藝節目《上海老友記》，才久違現身公開活動，這也是夫妻倆首次在螢光幕前共同露面，掀起一波關注。不過，儘管林若亞現身次數不多，粉絲對她的近況仍保持高度興趣，尤其對她與梧桐妹的私下互動更是好奇不已。

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▲梧桐妹不諱言與林若亞私下的相處細節。（圖／翻攝自小紅書）

林若亞鮮少談與繼女的相處細節，這次梧桐妹在直播上，有網友直接問起「爸爸的老婆」會不會管她，對此，她毫不避諱地表示「該管的還是會管，但比較多的是關心，當我的朋友、陪我聊天」並形容兩人的相處模式像是「好姐妹」，稱呼林若亞為「Novia阿姨」，看得出私下的關係相當融洽。