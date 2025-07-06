布萊德彼特被爆離婚心境「他愛裘莉」！　內心最大遺憾曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

好萊塢影星「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）、安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）2016年宣告婚姻破局，纏訟8年後終於在去年（2024）完成離婚協定。雖然雙方訴訟期間頻頻隔空交戰，看似已經撕破臉，不過小布日前被爆料，其實在當時仍對裘莉有感情，也認為自己犯了錯。

▲安潔莉娜裘莉、布萊德彼特去年完成離婚協議。（圖／達志影像／美聯社）



布萊德彼特近期上podcast節目，罕見談起離婚話題，自曝在那段期間裡，曾靠著參加戒酒會來度過內心低潮，找回生活重心。據外媒《Us Weekly》報導，有知情人士日前透露小布離婚訴訟期間的心境：「他愛她（裘莉），他知道自己犯了錯誤。」

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▲知情人士透露布萊德彼特「知道自己犯了錯」。（圖／達志影像）



事實上，小布與裘莉育有3名養子養女、3名親生兒女，不過隨著小布與裘莉關係破裂，6名子女也多次傳出與爸爸的關係逐漸疏遠，不僅次女希洛（Shiloh）更改自己的姓氏為裘莉（原姓氏裘莉彼特，Jolie-Pitt），長子麥杜斯（Maddox）、次子帕克斯（Pax）也傳出表態要與爸爸保持距離。對此知情人士也透露，無法彌補與兒女間的關係，成為小布心中最大的遺憾。

▲希洛（右）改姓氏與爸爸切割。（圖／達志影像）