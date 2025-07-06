網友濟州島巧遇「彩瑛約會Zion.T」！　海邊目擊照根本電影劇照

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團TWICE成員彩瑛與創作歌手Zion.T於2024年公開認愛，近日被大陸網友在濟州島巧遇，引發熱議。

▲Zion.T和彩瑛公開戀愛中。（圖／翻攝自Instagram／ziont、chaeyo.0）



大陸網友「生活在此地」5日透過小紅書上傳2張照片，表示「怎麼辦好像碰到了孫彩瑛和Zion.T，是不是！我看到了女生的正臉真的好像！」照片地點在濟州島海邊的一座橋上，網友指出現場氛圍就像電影畫面，其他網友也留言「挺有氛圍感的」、「祝福吧」、「支持想談就談」等，紛紛送上祝福。

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▲▼網友說巧遇了Zion.T和彩瑛。（圖／翻攝自小紅書）



照片中，金髮的Zion.T身穿黑色T恤，拿著手機拍攝海景，身旁的彩瑛則以黑色無袖洋裝搭配編織包，長髮飄逸自然，兩人肩並肩在海邊步道散步，畫面散發日常情侶的輕鬆氛圍。另一張則捕捉到他們一同走向木造拱橋的身影，夕陽灑落下彷彿電影畫面般唯美。

回顧兩人的戀情脈絡，彩瑛在2024年4月透過JYP娛樂大方認愛，當時公司回應「雙方對彼此有好感，正在交往並互相支持。」據悉，彩瑛與大她10歲的Zion.T是2023年底經由藝人朋友介紹認識，兩人不只會在公開場合大方約會，也樂於向周遭親友介紹彼此，可見關係穩定。