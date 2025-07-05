頌樂「性感小背心」登台辣爆！　「全程飆中文」掀粉絲暴動

▲頌樂性感登場。（圖／讀者提供）



記者翁子涵／台北報導

高雄啤酒音樂節今（5日）舉辦第二天演出，MAMAMOO的Solar(頌樂)及輝人 Whee In接力登場，輝人一連帶來了8首勁歌熱舞，她在台上表示：「非常開心今年也可以再度站上啤酒節的舞台，感謝主辦單位的邀請，台下有好多人也是再次來到這裡嗎？你們是想見我才來的對嗎？現場很多人來應援我，非常感謝。」

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▲輝人一口氣演唱多首歌曲。（圖／讀者提供）



她也開心分享昨天抵達高雄的時候，「終於吃到了芒果冰，每次來台灣行程都很忙碌，都沒有機會吃到冰品類的食物，昨天一吃到芒果的時候，比我期待中更好吃很多倍，跟韓國吃到的口感是沒辦法比較的，我昨天也吃到了珍珠奶茶的剉冰，非常的好吃。」

Solar頌樂接著拿著專屬的火紅麥克風穿著性感的登場，除了帶來了近一小時的表演之外，她也全程都用中文與大家聊起天：「好久不見，你們過得怎麼樣啊，今天我受邀來到這裡很謝謝，現場有好多人，你們超頂。」與台下聊起了預言的「世界末日」，頌樂表示自己一點都不擔心，因為她跟大家在一起。她也熱情的與全場一起大合唱自己的中文單曲「Floating Free」，更大方的送了高雄啤酒音樂節兩首安可曲。

今年戲約不斷的情歌王子范逸臣，這次為了高雄啤酒節將帶著樂團並特地準備了經典歌單要來回饋給歌迷，除了自己經典的《無樂不作》之外，更是翻唱天王天后的炙熱名曲，包括BON JOVI的《IT’s MY LIFE》、黃大煒的《你把我灌醉》，林憶蓮的《至少還有你》、伍佰的《心愛的再會啦》、五月天的《溫柔》、張學友的《如果這都不算愛》以及BEYOND的《海闊天空》，連續八首的串燒金曲，讓台下觀眾全都一起熱情的大合唱。

