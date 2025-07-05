ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

台北電影節完整得獎名單！
Z世代流行「微退休」
頌樂「性感小背心」登啤酒節辣爆！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

詹惟中 阿信 蕭煌奇 娜璉 林裕凱 樂宜 唐綺陽 市川瑠奈

頌樂「性感小背心」登台辣爆！　「全程飆中文」掀粉絲暴動

▲▼頌樂性感登場。（圖／讀者提供）

▲頌樂性感登場。（圖／讀者提供）

記者翁子涵／台北報導

高雄啤酒音樂節今（5日）舉辦第二天演出，MAMAMOO的Solar(頌樂)及輝人 Whee In接力登場，輝人一連帶來了8首勁歌熱舞，她在台上表示：「非常開心今年也可以再度站上啤酒節的舞台，感謝主辦單位的邀請，台下有好多人也是再次來到這裡嗎？你們是想見我才來的對嗎？現場很多人來應援我，非常感謝。」

▲輝人一口氣演唱多首歌曲。（圖／讀者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲輝人一口氣演唱多首歌曲。（圖／讀者提供）

她也開心分享昨天抵達高雄的時候，「終於吃到了芒果冰，每次來台灣行程都很忙碌，都沒有機會吃到冰品類的食物，昨天一吃到芒果的時候，比我期待中更好吃很多倍，跟韓國吃到的口感是沒辦法比較的，我昨天也吃到了珍珠奶茶的剉冰，非常的好吃。」

Solar頌樂接著拿著專屬的火紅麥克風穿著性感的登場，除了帶來了近一小時的表演之外，她也全程都用中文與大家聊起天：「好久不見，你們過得怎麼樣啊，今天我受邀來到這裡很謝謝，現場有好多人，你們超頂。」與台下聊起了預言的「世界末日」，頌樂表示自己一點都不擔心，因為她跟大家在一起。她也熱情的與全場一起大合唱自己的中文單曲「Floating Free」，更大方的送了高雄啤酒音樂節兩首安可曲。

今年戲約不斷的情歌王子范逸臣，這次為了高雄啤酒節將帶著樂團並特地準備了經典歌單要來回饋給歌迷，除了自己經典的《無樂不作》之外，更是翻唱天王天后的炙熱名曲，包括BON JOVI的《IT’s MY LIFE》、黃大煒的《你把我灌醉》，林憶蓮的《至少還有你》、伍佰的《心愛的再會啦》、五月天的《溫柔》、張學友的《如果這都不算愛》以及BEYOND的《海闊天空》，連續八首的串燒金曲，讓台下觀眾全都一起熱情的大合唱。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Solar頌樂輝人

推薦閱讀

詹惟中斷定：7/5災難不會來！　另指「真正須警惕時間點」：房屋倒塌

詹惟中斷定：7/5災難不會來！　另指「真正須警惕時間點」：房屋倒塌

7/4 21:37

僅播8天！短劇版《偷偷藏不住》宣布永久下架　出品方認錯道歉了

僅播8天！短劇版《偷偷藏不住》宣布永久下架　出品方認錯道歉了

7/4 16:00

直擊／阿信下台點歌「直接抓到大咖歌王坐觀眾席」　他一開口全場暴動！

直擊／阿信下台點歌「直接抓到大咖歌王坐觀眾席」　他一開口全場暴動！

7/4 21:32

直擊／劉品言中空薄紗「裸膚孕肚全都露」　穿火辣戰袍連晨翔不知情

直擊／劉品言中空薄紗「裸膚孕肚全都露」　穿火辣戰袍連晨翔不知情

6小時前

香港DJ女神自爆約砲男歌手　「只撐3分鐘」床事細節抖出

香港DJ女神自爆約砲男歌手　「只撐3分鐘」床事細節抖出

7/4 18:57

Volvo新總裁帥到爆紅「暴風漲粉」！　林裕凱IG低調發聲

Volvo新總裁帥到爆紅「暴風漲粉」！　林裕凱IG低調發聲

7/4 15:40

日網美參戰偶像選秀竟因「上圍太大」被淘汰　公司通知：不符清新形象

日網美參戰偶像選秀竟因「上圍太大」被淘汰　公司通知：不符清新形象

7/4 23:04

直擊／等了10年解禁登台！「謝謝TWICE跟我們見面⋯」　娜璉聽台粉告白哭哭了

直擊／等了10年解禁登台！「謝謝TWICE跟我們見面⋯」　娜璉聽台粉告白哭哭了

7/4 22:52

《驚奇4超人》朱利安麥可馬洪癌逝！　享年56歲

《驚奇4超人》朱利安麥可馬洪癌逝！　享年56歲

12小時前

國光女神「無罩激凸」海邊解放全被拍！拉下拉鍊…超兇上圍蹦出來

國光女神「無罩激凸」海邊解放全被拍！拉下拉鍊…超兇上圍蹦出來

12小時前

李李仁、鍾欣凌頒獎「喊出不同人」全場傻了　楊貴媚、姚以緹尷尬

李李仁、鍾欣凌頒獎「喊出不同人」全場傻了　楊貴媚、姚以緹尷尬

3小時前

劉品言辣秀雙峰沒跟老公講！連晨翔滿臉鬍渣出門「幫愛妻買胸貼」

劉品言辣秀雙峰沒跟老公講！連晨翔滿臉鬍渣出門「幫愛妻買胸貼」

3小時前

熱門影音

楊冪踩裙慘摔舞台！ 「0慌張起身」被陸網大讚

楊冪踩裙慘摔舞台！ 「0慌張起身」被陸網大讚
《逆愛》電愛片段爆紅

《逆愛》電愛片段爆紅
王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發
動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢

動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢
昆凌為大女兒慶祝10歲生日　感傷：孩子一眨眼就長大

昆凌為大女兒慶祝10歲生日　感傷：孩子一眨眼就長大
李多慧去一人火鍋店

李多慧去一人火鍋店
陶晶瑩出席Lily畫展 曝小S近況「狀態很好」

陶晶瑩出席Lily畫展 曝小S近況「狀態很好」
舒華預告「台北活動多」　拍戲有望...敬請期待！

舒華預告「台北活動多」　拍戲有望...敬請期待！
瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜

瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜
王嘉爾見粉絲行動不便 直接下台攙扶.幫簽名

王嘉爾見粉絲行動不便 直接下台攙扶.幫簽名
小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」
Melody含淚告別《11點熱吵店》

Melody含淚告別《11點熱吵店》
DJ妖嬌自爆G奶是假的「老公出一半」　曾嗨跳到大走光露點..自豪：粉紅色的

DJ妖嬌自爆G奶是假的「老公出一半」　曾嗨跳到大走光露點..自豪：粉紅色的

陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

TWICE娜璉中文告白台粉：我愛你們　等10年解禁登台「期待這天很久了」

TWICE娜璉中文告白台粉：我愛你們　等10年解禁登台「期待這天很久了」

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

Girl’s Day珉娥驚喜宣布結婚！　「因戲結緣」喜嫁大10歲溫朱莞

Girl’s Day珉娥驚喜宣布結婚！　「因戲結緣」喜嫁大10歲溫朱莞

奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…中文親回原因

奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…中文親回原因

蕭煌奇被阿信問「為何不坐VIP？」　再開地獄哏：坐在哪裡都一樣！XD

蕭煌奇被阿信問「為何不坐VIP？」　再開地獄哏：坐在哪裡都一樣！XD

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

舒華白到發光！合作高中教材主角XD　被讚奇女子...黃宣疑問「是人類嗎」

舒華白到發光！合作高中教材主角XD　被讚奇女子...黃宣疑問「是人類嗎」

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

看更多

【豐原5口命案】姊妹悲赴當鋪當車還債　沉重身影畫面曝

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前0

曾志偉、25歲女星「半蹲雙腿間」合照姿勢惹議　網轟：超不雅觀

55分鐘前42

日45歲女星疑陳屍家中！「遺體腐壞需驗DNA」生前遭母虐待患憂鬱症

1小時前60

琳妲同框5啦啦隊女神脫了！　「濕身擦玻璃」放送火辣曲線

1小時前21

頌樂「性感小背心」登台辣爆！　「全程飆中文」掀粉絲暴動

1小時前40

范冰冰復刻30年前「張曼玉經典角色」　妖氣被讚：有過之而無不及

1小時前32

丹妮婊姐踩高跟「站衝浪板補妝」　自豪：不是AI老娘親自上場

1小時前41

北影完整得獎名單／《小雁與吳愛麗》奪最佳劇情長片　《大風之島》奪百萬首獎

2小時前30

北影首位外籍影帝上台「講中文感言」　影后高伊玲講到已逝媽哭了

2小時前141

快訊／無緣見SJ東海銀赫！　颱風攪局「高雄啤酒節」確定取消

2小時前54

橫店爆「短劇女主角片場身亡」男主昏迷！　警方緊急出面發聲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 詹惟中指「7/5災難不會發生」！
    7/4 21:377450
  2. 短劇版《偷偷藏不住》永久下架！
    7/4 16:00102
  3. 直擊／阿信下台點歌「抓到歌王坐觀眾席」！
    7/4 21:3220
  4. 直擊／劉品言中空薄紗「裸膚孕肚全都露」
    6小時前143
  5. 香港DJ女神自爆約砲男歌手　「只撐3分鐘」床事細節曝
    7/4 18:5762
  6. Volvo新總裁帥到爆紅「暴風漲粉」！　林裕凱低調發聲
    7/4 15:401814
  7. 網美參戰選秀因「奶太大」被淘汰
    7/4 23:043211
  8. 直擊／等了10年解禁登台！「謝謝TWICE跟我們見面⋯」　娜璉聽台粉告白哭哭了
    7/4 22:5210
  9. 《驚奇4超人》朱利安麥可馬洪癌逝
    12小時前221
  10. 國光女神「無罩激凸」海邊解放全被拍
    12小時前2826
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合