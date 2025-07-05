琳妲同框5啦啦隊女神脫了！　「濕身擦玻璃」放送火辣曲線

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」琳妲日前和短今、陳伊、曉帆、豆芽以及心韻等多位啦啦隊女孩到小琉球渡假，平時會透過社群記錄生活的她，最近曬出女孩們身穿比基尼在游泳池中大跳擦玻璃舞的影片，火辣畫面曝光後，立刻吸引網友朝聖按讚。

▲琳妲和啦啦隊女孩遊小琉球。（圖／翻攝自Facebook／琳妲-林羿禎）

透過琳妲分享的畫面可見到，她與短今、陳伊、曉帆、豆芽以及心韻等人分別穿著不同款式風格的比基尼，一行人站在透明的游泳池中背對鏡頭，接著再輪流扭腰擺臀，白皙長腿一覽無遺，完美展現彼此的傲人好身材。琳達也在文中打趣表示：「在水裡腿好長。」影片曝光後，吸引大批網友留言狂讚「辣」、「暈了」、「泳池的水一定很香。」

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▲▼5位啦啦隊女孩在泳池中跳舞。（圖／翻攝自Facebook／琳妲-林羿禎）

此外，曉帆也發文提到，這是她首度造訪小琉球。她還興奮透露，這次選擇入住有無邊際透明泳池的民宿，不但環境美，且足以容納大群好友同行。她回憶當晚和女孩們一起泡在透明泳池中，抬頭就能看見滿天星星，直呼這樣的體驗超級完美，讓她印象很深刻，同時也在文末開心喊話：「我下次還要來！」

▲▼啦啦隊女孩們用屁股擦玻璃。（圖／翻攝自Facebook／琳妲-林羿禎）