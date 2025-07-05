Girl's Day珉雅首吐結婚心情！甜讚未婚夫溫朱莞「給予堅定支持」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團Girl's Day成員珉雅5日透過經紀公司，對外宣布與演員溫朱莞結婚的好消息，事後，她也親自在社群上分享了自己的心情，於Instagram限時動態針對婚訊作出回應表示：「對於這突如其來的消息，若有讓大家感到驚嚇，我想謹慎地向大家表達我的歉意與懇求理解。」同時她也不忘向所有送上祝福的人誠摯致謝，「謝謝每一位給我溫暖祝福的人，真的非常感謝。」

▲珉雅首次吐露結婚心聲。（圖／翻攝自珉雅Instagram）

珉雅接著寫道：「我現在正以平靜的心情，準備迎接人生中的新季節。這份心意我會長久珍藏在心，我也會一步一腳印、穩健地走好自己的路。」她還開心地補上一句簡短而有力的心聲：「我很幸福。」宣告即將邁入人生新的篇章。

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▲珉雅透過論壇、IG闡述結婚心情。（圖／翻攝自珉雅Instagram）

同一天，珉雅也在她的粉絲論壇中留言，溫暖地對粉絲說：「因為你們的存在，我才有信心能繼續以藝人、以一個人的身分努力向前。」她說自己身邊出現了一位能夠在最近距離，給予堅定支持的人，「我會繼續挑戰想做的事，在大家的支持下努力生活，也會守護我的家庭。」

此前，珉雅經紀公司SM C&C以及溫朱莞的Haewadal娛樂也已經證實兩人將於今年11月步入婚姻殿堂。珉雅與溫朱莞的緣分始於2016年合作 SBS 電視劇《美女孔心》，之後於2021年再度在音樂劇《那些日子》合作，從而擦出愛火，最終修成正果。