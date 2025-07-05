「華航林依晨」Ivy宣布懷孕！　甜曬超音波：期待與你相遇

記者王靖淳／綜合報導

前空姐趙筱葳（Ivy Chao）有「華航林依晨」的封號，她與「醫界王陽明」賴弘國的一段婚姻曾引發關注，去年再婚4年男友的她，今（5）日在IG公開一段短片，開心宣布夫妻倆終於迎來期盼已久的寶寶。內容曝光後，喜獲一票祝福。

▲Ivy拍片分享備孕到懷孕的過程。（圖／翻攝自Instagram／weicutey）

影片中，Ivy透露，自己花費了一年半的時間拍攝該影片，足跡從2023年的澳洲、紐西蘭，延續到2024年的清邁、日本、首爾及峇里島，在和老公一同體驗世界的同時，也更加了解彼此。她坦言，在旅程中兩人曾多次深思，「是否能帶給一個生命如此的幸福？」

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▲Ivy公開超音波照。（圖／翻攝自Instagram／weicutey）

談到備孕過程，Ivy坦言並不輕鬆。她形容，這條路的苦並不只是身體的疼痛，更是一次又一次失敗帶來的失落及自我貶低。她透露自己反覆陷入「期待、失落、振作」的循環，長達18次的嘗試，都考驗著她的勇氣與信念。即便身心憔悴，Ivy強調，她和老公依然努力認真感受生命中的每一刻，也用最大的誠意去愛彼此、守護彼此。

▲Ivy分享孕媽咪健康手冊。（圖／翻攝自Instagram／weicutey）

在眾人紛紛討論世界末日的7月5日這天，Ivy開心宣布，目前肚子裡孕育著一個新生命，而且在最令人擔憂的3個月檢查後，寶寶一切安好健康。她感性表示，因為有了寶寶的到來，讓夫妻倆對未來不感到恐懼，反而滿懷期待，真心地迎接小生命的誕生，也盼望能早日與寶寶相見，「我們誠心地歡迎你，也期待與你相遇。」