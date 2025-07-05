黃冠智合體施名帥激動獻吻！爆私下「被朱芷瑩警告」：不准吃豆腐

記者黃庠棻／台北報導

第27屆台北電影獎頒獎典禮在今（5）日於中山堂舉辦，由跨足歌唱、戲劇與主持領域的劉品言擔任主持人，頒獎嘉賓包含柯震東、春風、柯佳嬿鍾欣凌、王柏傑、傅孟柏等人，就連南韓影帝趙震雄都將合體宋芸樺頒發最佳劇情長片。

▲公視新創電影《愛作歹》黃冠智、施名帥。（圖／公視提供）

稍早，演員施名帥穿著一襲帥氣黑色西裝抵達中山堂，本屆他代表電影《角頭－大橋頭》、電視電影《愛作歹》，並以《乒乓男孩》入圍最佳男配角，被問到老婆朱芷瑩是否有給予愛的鼓勵，他坦言妻子今天剛好要到台中拍戲，所以沒辦法到場力挺，但笑說「她都是那一句話『不會拿啦』，但有叫我不要緊張『帥就好了』」。

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▲施名帥、黃冠智接受採訪。（圖／記者黃庠棻攝）

而與施名帥一起合作電視電影《愛作歹》，並入圍最佳男演員的黃冠智，在兩人一合體時就開心地互相擁抱，甚至在拍照環節時主動獻吻，黃冠智笑說「今天芷瑩姐有警告我『不准吃我老公豆腐』」，但自己的太太的態度則是ok，直呼「對象是施名帥的話，她可以啦」。

▲公視新創電影《愛作歹》黃冠智、施名帥。（圖／公視提供）

被問到太太是否有給予鼓勵，黃冠智坦言老婆會到典禮現場力挺，住在嘉義的爸爸、媽媽也特地北上參加盛會給予他支持。而關於世界末日的預言，黃冠智笑說自己沒有特別擔心，但因為要參與頒獎典禮太過興奮，一直到凌晨五點才睡著。

▲施名帥、黃冠智接受採訪。（圖／記者黃庠棻攝）