20歲偶像突宣布「結婚生子」！ 親曬育兒照：實現人生夢想
記者張筱涵／綜合報導
加藤神樂曾參加日本生存選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS，因爽朗個性與出色表現獲得高人氣，可惜最後未能出道。而令人意想不到的是，她在7月3日透過社群驚喜宣布自己已在去年12月結婚，並於今年3月順利誕下一名男嬰。
▲加藤神樂今年20歲。（圖／翻攝自Instagram／kagura_muru）
加藤神樂此次以手寫信向粉絲報告婚姻及生子的消息，表示自己一直夢想能擁有幸福的家庭，如今夢想成真感到無比期待，未來也會傾注滿滿的愛心，好好培育孩子成長。加藤誠懇表示，希望大家能繼續溫暖守護自己的未來，並期許今後以更加努力的樣貌被大家看見。
▲加藤神樂分享育兒日常。（圖／翻攝自Instagram／kagura_muru）
粉絲則留言「神樂醬恭喜妳」、「祝妳在溫暖的家庭裡幸福快樂」、「只要神樂幸福就好」等，紛紛表達支持。事實上，加藤神樂出生於2005年3月8日，來自大阪，身高170公分，在參加《PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS》時，雖然未能進入最終出道組，但以溫暖又堅毅的形象深受觀眾喜愛，成為話題練習生之一。
▲加藤神樂未曝光丈夫長相。（圖／翻攝自Instagram／kagura_muru）
▲加藤神樂手寫信。（圖／翻攝自Instagram／kagura_muru）
【加藤神樂手寫信內容】
【報告】
一直以來支持著我的大家：
我，加藤神樂，於2024年12月3日，和長久以來交往的對象結婚了。
並且在2025年3月30日，生下了一個男孩。
突然的報告，讓大家嚇了一跳，消息也比較晚才公布，真的很抱歉。
在我的人生中，最想實現的夢想之一，就是建立幸福的家庭。
今年能夠實現這個夢想，讓我感到既期待又興奮。
我會傾注滿滿的愛，努力讓孩子健康快樂地成長。
今後也會繼續努力，
如果大家能溫暖地守護著加藤神樂的未來，我會非常幸福。
2025年7月3日
加藤 神樂
謝謝大家。
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