陳喬恩「一天只吃4hrs」5天速瘦有效！公開詳細菜單：肉肚消下去了

記者潘慧中／綜合報導

陳喬恩儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她5日便在社群網站寫下「5天緊急瘦身」的方法，那就是最近開始嘗試一天只進食4小時。

▲陳喬恩分享在5天內快速瘦身的方法。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



陳喬恩在Instagram限時動態直言，每次休假都會發胖，「因為吃貨抗拒不了好餐廳」，但如果有工作的話就又要快速瘦身，因此近期開始嘗試一天只進食4小時，觀察是否能有效率地控制體態。

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▲陳喬恩坦言每次休假都會發胖。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



陳喬恩透露，現在每天的第一餐會安排在運動之後，「空腹做一些運動，最好是有氧，我昨天做蟬柔。」接著在下午4點左右進食，並選擇高蛋白食物補充能量，「雞胸肉、納豆、皮蛋豆腐兩個、兩個蔥蛋、蟹棒、日本紅魚子卵，一瓶羊奶。」她也提醒大家，每天一定要補足2000cc的水分。

除了白天的有氧運動，陳喬恩晚上也會做一些重訓，幫助蛋白質轉化為肌肉。透過這樣的飲食和運動習慣，5日起床已經看到成效，「肉肉肚子消下去了，臉的浮腫也消了！」

▲陳喬恩為了工作得不停瘦身。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）



陳喬恩因此窺見了運動的重要性，「還是要運動啊，真的完全不能偷懶」，並表示目前正積極培養喜歡的運動習慣，希望持續維持窈窕體態。

陳喬恩IG全文：

如何在5天緊急瘦身

最近開始嘗試新方法20:4 （一天只進食4小時）

每次休假都會發胖 因為吃貨抗拒不了好餐廳

但之後的工作又要快速瘦下來



第一餐放在運動後吃 空腹做一些運動

最好是有氧 我昨天做的蟬柔

大概下午4點進食

吃高蛋白食物

我的餐有 雞胸肉 納豆 皮蛋豆腐兩個

兩個蔥蛋 蟹棒 日本紅魚子卵 一瓶羊奶

每天一定要喝夠2000cc的水

晚上做一點點重訓 因為高蛋白長肌肉

今天起床 肉肉肚子消下去了 臉的浮腫也消了

還是要運動啊 真的完全不能偷懶

我正培養我喜歡的運動習慣