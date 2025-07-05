「孫藝真、玄彬一家3口正面照」遭瘋傳！　網抓包AI：她手部動作不自然

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女神孫藝真2022年嫁給玄彬，隔年誕下一子，過去她把兒子的照片設為手機螢幕，意外被韓媒拍下照片，小孩水汪汪的大眼極像她，掀起熱議。只是夫妻倆對兒子隱私很保護，從未主動公開照片，沒想到，近來海外網友瘋傳一張「一家3口正面照」，但孫藝真手部動作不太自然，遭質疑是AI。

▲孫藝真、玄彬一家3口正面照遭瘋傳。（圖／翻攝自Nate）



近來海外網友瘋傳一張孫藝真、玄彬一家3口正面照，照片裡玄彬抱著正在吃奶嘴的兒子露齒燦爛笑，孫藝真則躺在兩人的身上，同樣露出甜美笑容，3人望向鏡頭洋溢著幸福氛圍，馬上引起海內外網友朝聖，紛紛驚呼「照片是真的嗎」、「第一次看到合照」。

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▲孫藝真過去只有公開過小孩的手部照片。（圖／翻攝自孫藝真IG）



只是這張照片裡，孫藝真與玄彬手部動作不太自然，且玄彬的手過於黝黑，看起來像是AI製成的合成照，有理性網友分析「感覺是假照片」、「從以前到現在就有很多合成照瘋傳」、「滿明顯是假的」、「仔細看孫藝真抓著玄彬的手動作不自然」。

孫藝真與玄彬結婚以來，除了主動PO出兒子的四肢照片外，從未曝光過小孩的正面，而她近來開設新帳號紀錄日常，雖有不少影片看起來是出自「老公視角」，但同樣不曾公開過兒子，因此網友認為一家三口的照片看起來高機率是假的。