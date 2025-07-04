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前刑警曝新型詐騙！集團董事長損失50億「黑幫老大也受害」下場GG

記者劉宛欣／綜合報導

台中豐原2日爆發五口命案，王姓一家疑因遭詐騙而深陷債務危機，選擇共赴黃泉。詐騙手法推陳出新，前刑警高仁和透露，近期一名羅姓女子，爆出利用機票價差進行詐騙的方式，已造成10名受害人損失慘重。

▲連黑幫老大都遭遇詐騙。（圖／翻攝自命運好好玩YT）

▲最近出現以機票價差詐騙的手法。（圖／翻攝自命運好好玩YT）

高仁和登上《命運好好玩》節目分享，主嫌羅女曾騙取一名集團董事長高達50億元，透過「溫水煮青蛙」的方式逐步誘導受害者投入資金，直至受害人去世，遺孀才發現丈夫遭騙。此外，四海幫幫主亦遭詐騙，投入1億6500萬元，但選擇以「道上」方式追討損失，要求詐騙者支付更高額賠償。高仁和指出，詐騙集團的行徑已不分階層，從普通民眾到黑幫首腦皆可能成為受害者。

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▲連黑幫老大都遭遇詐騙。（圖／翻攝自命運好好玩YT）

▲連黑幫老大都遭遇詐騙。（圖／翻攝自命運好好玩YT）

豐原王姓一家五口集體輕生案發生後，目前檢警出手追查是否有詐團行騙，導致王家背負高額債務。據了解，王家5月底時並無異狀，6月初也正常繳交房租，不料6月疑似被詐團纏上，一家人越陷越深，直到向警方、議員求助後5天，仍舊想不出方法、難以解套，超大的金錢壓力終於把王家壓垮，釀成無法挽回的悲劇。

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