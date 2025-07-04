《三生三世》男星突報喜「已秘婚1年」！孩子都生了：成為一家三口

記者潘慧中／綜合報導

大陸男星劉芮麟2017年憑藉《三生三世十里桃花》打開知名度，後來在《三生三世枕上書》、《且試天下》等劇一展精湛演技。感情方面，他2019年被爆料在網路上約砲辣妹，不料時隔6年，他4日突然在社群網站承認早已秘婚生子！

▲劉芮麟無預警宣布已秘婚生子的喜訊。（圖／翻攝自微博／劉芮麟）



劉芮麟4日在微博表示，和另一半是在去年春天領結婚證的，如今從原本的一家兩口，已經成為一家三口，「跟大家報個喜～～」，並分享了寶寶的半身照，洋溢著溫馨幸福的氛圍。

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▲▼劉芮麟在《三生三世十里桃花》飾演子闌。（圖／翻攝自微博／電視劇三生三世十里桃花、劉芮麟Wayne）



然而，劉芮麟接著在留言區解釋，未來關於私生活的部分，他還是選擇低調，「以後會多多跟大家匯報作品情況」，吸引大批粉絲紛紛留言獻上祝福。

事實上，劉芮麟曾和女演員代斯有過一段情，但分手後因一時沒調整好情緒，加上頭腦混亂，便主動加了女網友的微信試圖約砲，還挑逗對方「妳屁股是我三個大」、「下次當面給妳叫，也想聽妳叫」。最後雙方疑似沒談攏，他就將女方拉進黑名單。此事被爆料後，他當時也隨即道歉，並承諾好好反省，「今後會更謹言慎行，成熟處理自己的私人生活。」