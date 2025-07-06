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7月6日星座運勢／金牛小心被誣陷　專家點名：這星座財運最旺上上籤

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：圓融應變客戶

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感情：檢討自己言行

財運：注意買賣條款

幸運色：可可色

貴人：處女

小人：天蠍

雙子座

工作：任勞無怨無悔

感情：熱情促使熱戀

財運：衝動消費漏財

幸運色：淺綠色

貴人：雙魚

小人：射手

天秤座

工作：工作變數增加

感情：心急印象不佳

財運：增加財商知識

幸運色：純白色

貴人：牡羊

小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：善用技巧溝通

感情：過度糾結吵架

財運：利潤空間縮減

幸運色：深紫色

貴人：水瓶

小人：雙子

金牛座

工作：防誣陷小人多

感情：別多計較細節

財運：重新編列預算

幸運色：金箔色

貴人：獅子

小人：處女

處女座

工作：調整職業倦怠

感情：聆聽對方心事

財運：調整當前股票

幸運色：奶茶色

貴人：金牛

小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：信任工作同伴

感情：感情進展順利

財運：學習專家秘訣

幸運色：銀灰色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

天蠍座

工作：避免轉換跑道

感情：感到情緒勒索

財運：收入蒸蒸向上

幸運色：藕粉色

貴人：射手

小人：天秤

雙魚座

工作：不要插手旁務

感情：較易胡思亂想

財運：獲錢財較辛苦

幸運色：天空色

貴人：魔羯

小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：工作往來順利

感情：表達要更明確

財運：有望日進斗金

幸運色：墨綠色

貴人：天蠍

小人：獅子

獅子座

工作：盡好自己本分

感情：彼此支持鼓勵

財運：儲蓄積少成多

幸運色：粉晶色

貴人：天秤

小人：魔羯

射手座

工作：不以表象看事

感情：眼光高嚇跑人

財運：投資專精項目

幸運色：灰紫色

貴人：雙子

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

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