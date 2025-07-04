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身價破兆千金出道！ALLDAY PROJECT她是「新世界百貨孫女」　韓網讚爆：家教好

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男女混音團體ALLDAY PROJECT由王牌製作人Teddy所打造，5位成員由Annie、Tarzzan、Bailey、Woochan、Youngseo組成，各個大有來頭。其中，隊內大姐Annie是新世界集團會長的女兒、總會長的孫女，毫無架子又有實力，甚至在綜藝節目上學「鴕鳥」，獲得韓網大批粉絲的好感，全網被圈粉直呼「家教超好」。

▲ALLDAY PROJECT由Teddy一手打造。（圖／翻攝自ALLDAY PROJECT IG）

▲ALLDAY PROJECT由Teddy一手打造。（圖／翻攝自ALLDAY PROJECT IG） 

2002年出道的Annie是新世界集團富三代，媽媽是會長鄭有慶，外公是名譽會長鄭在恩、外婆是總會長李明熙，外婆李明熙的爸爸則是三星創立人李秉喆。根據韓國公正交易委員會2023年底的資料，新世界集團旗下共有7萬多名員工，總資產粗估韓幣62兆510億元（約台幣1兆5512億元），堪稱南韓歷屆以來最狂千金偶像。

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▲她是「新世界百貨孫女」　韓網讚爆：家教好。（圖／翻攝自ALLDAY PROJECT IG）

▲Annie不只是新世界集團孫女，外婆爸爸更是三星創立人李秉喆。（圖／翻攝自ALLDAY PROJECT IG）

Annie甫出道就被韓媒曝光真實身份，更在直播時出現「會長進來了」真實對話，雖是超狂財團千金身份，但她家教很好，除了是隊內照顧弟弟、妹妹的大姐，更花了10年與家人溝通想當偶像，成功考上哥倫比亞大學（Columbia University）美術視角藝術系，目前雖是休學狀態，但家人遵守承諾讓她出道。

▲▼▲Annie學鴕鳥。（圖／翻攝自YouTube）

▲Annie學鴕鳥。（圖／翻攝自《家大聲》YouTube）

更有趣的是，ALLDAY PROJECT出道沒多久後就登上前輩大聲的網路節目《家大聲》，Annie透露自己熱愛動物，且會學鴕鳥走路，突然在後方學動物展翅走路，逗笑所有人，零包袱的親民性格在韓網相當圈粉。

ALLDAY PROJECT於6月23日正式出道，不到2週時間拿下一位，5位開麥實力宛如吞CD，得獎舞台引起讚賞。其中，Tarzzan嗨到摟著老么Youngseo、Bailey的畫面，令韓網一片驚呼「奇景，第一次看到男偶像摟著女偶像不會被罵」、「好好笑」。

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