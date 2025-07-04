網紅JUDY簽韓國啦啦隊先帶去泡湯　自己狂穿比基尼還下禁愛令

記者葉文正／台北報導

臺北伊斯特職業排球隊宣布與韓籍人氣 YouTuber Judy 創立的 OM Just Cheerleader 跨界合作，正式成立全新啦啦隊品牌 「Tokki Cutie」，由韓國頂尖啦啦隊成員李素泳與朴恩惠閃亮登場，並擔任團長，網紅JUDY則是他們經紀人，不過JUDY不改搞笑個性，先是說兩人可以自由交男友，後來又發布禁愛令，要以排球比賽為主，讓兩個美女有點失望。

▲臺北伊斯特Tokki Cutie啦啦隊徵選 ，李素泳(左)與朴恩惠。（圖／記者屠惠剛攝）

李素泳跟朴恩惠是擔任啦啦隊團長，但李素泳說：「今天很緊張，很榮幸成為台灣職業排球賽第一年的韓國啦啦隊，很緊張也很期待，心臟跳很快，目前有去過花蓮，風景很美，現在住在桃園青埔，也很棒，也愛上客家粄條，常常跟其他啦啦隊LINE，除了約台灣的韓援朋友們出來見面，每天也都有簡訊聯絡。擔任團長的話，團隊很重要，隊上有不好情緒，需要溝通的話就要趕快解決。

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▲網紅 Judy(中)是 李素泳跟朴恩惠的經紀人。（圖／記者屠惠剛攝）

李素泳也笑說，第一次在台灣泡溫泉，像是身體被融化，很健康，但李素泳在韓國根本沒去過汗蒸幕，泡湯很幸福開心，不過跟JUDY拍攝時很打鬧，但很有禮貌，過的幸福又開心。她認為中文還要認真學習，要好好報答JUDY。如果有人追求，就說在韓國有老公，先拒絕。

▲ 李素泳跟朴恩惠擔任團長。（圖／記者屠惠剛攝）

朴恩惠則說對於應援有自信心，但心態上有負擔，「我是來台灣四個月了，台灣食物很好吃，每天都在挑戰新的食物，最近喜歡肉圓，很好吃，每天發現新食物很有趣，也很喜歡台南，本來就有認識韓籍朋友在台灣，但害羞比較沒有主動聯繫，過去當啦啦隊，有教過其他小朋友跳舞，也帶領過其他團隊，所以不陌生，會用過去經驗帶團員。JUDY對我來說，是可以學習到很多的老闆。」

▲JUDY(右)很愛秀各式泳裝，還帶李素泳去泡湯。（圖／韓國女生JUDY）

身為經紀人，JUDY也說：「我的角色是讓觀眾們喜歡職業排球，也會用YT拍攝，打造排球新文化，比賽的時候要介紹，也會介紹新的啦啦隊，算是全新的開始，這個是挑戰，心態會不一樣，第一次帶她們來台灣，希望一起讓大家喜歡。」

▲JUDY去台南也要秀比基尼。（圖／韓國女生JUDY）

JUDY也透露找兩位啦啦隊韓援的原因，「我先感興趣，才跟他們聯絡，邀請來合作，我也很想在台灣買房子，想要買青埔的房子。」被問要不要一起應援，JUDY笑說，如果他們OK，我可以，但跳舞不是我專長，之前有帶李素泳去泡湯，還穿比基尼。至於啦啦隊可否交男友，她先說交男友是他們的自由，接著又覺得說錯話，「要專注在排球上，也不能跟排球員交往，因為要集中精神應援。」

球員們表示，很幸福有這麼優秀的啦啦隊，開心可以為我們加油，平常電視上都是看棒球籃球的啦啦隊，今天有機會有啦啦隊幫忙很棒，美津濃有啦啦隊，激勵球員在球場上表現，球衣也還會微調，造型很符合球隊球風跟氣質，喜歡亮色系衣服，穿起來比較顯眼，總經理曹登雄也說，希望球隊未來以冠軍為目標，不只是球賽，也是秀跟娛樂，全力打造舞台給球員，球隊主場在台北市立大學體育館，也會安排主題日，原則上圍繞球員為主，也會有啦啦隊為主的主題。