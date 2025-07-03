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YTR荒姨「挺8月肚拍孕婦寫真」　掀衣露渾圓大肚激美

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber荒姨今年初宣布與山姆老思有了寶寶，並透露性別是男生，兩人已在今年5月完成結婚登記。目前懷胎33週的她，最近和老公去拍孕婦寫真，並在社群分享一系列照片，同時也寫下孕後期的真實心境。

▲▼荒姨拍孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

▲荒姨拍孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

荒姨透露雖然結婚後沒有安排拍婚紗照或蜜月旅行，但特別決定為懷孕留下寫真紀念。她坦言這次懷孕歷經了各種不適，辛苦到讓她萌生「不敢再生第二胎」的念頭，因此格外想記錄這段過程，「結婚後沒有想拍婚紗照跟蜜月，但覺得孕婦寫真一定要拍！因為懷孕會有的不適幾乎全部都被我遇到了，辛苦到不敢生第二胎，所以這一胎選擇好好紀錄。」

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▲▼荒姨拍孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

▲荒姨和山姆老思在5月完成結婚登記。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

荒姨提到，為了拍孕婦寫真，她上網研究了許多風格，但自認平常懶惰，因此希望一站式解決所有需求，包含妝髮、禮服、佈景及攝影。最後選擇前往台中拍攝，並花了一週時間才完成禮服挑選。她還大讚拍攝現場的攝影師很會引導動作，就算是內向的老公也能自在地參與，讓她相當滿意，覺得成品非常值得。

▲▼荒姨拍孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

▲荒姨日前透露肚子裡的寶寶是男生。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

此外，荒姨感慨表示，看著寶寶在肚子裡從胚胎一點點長大，覺得既神奇又辛苦。目前懷孕33週又3天的她坦言，自己仍在持續努力孕育即將誕生的小生命。最後，她也不忘替同樣身處孕期的媽媽們打氣：「同樣也在孕期的媽媽們辛苦了！我們一起加油。」貼文及照片曝光後，吸引大批網友朝聖按讚。

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荒姨懷孕山姆老思網紅YouTuber

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