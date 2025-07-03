ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

鬼鬼罕PO女兒照！
受不了想辭職！看血型就懂理由
直擊／TWICE娜璉終於來了！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳乃榮 賴琳恩 奈良美智 周杰倫 周星馳 蘇心甯 米可白 吳申梅

迪化街出現經典迪士尼動畫　人氣歌手動力火車也來演唱

記者葉文正／台北報導

全臺最具代表性的夏季活動「2025大稻埕夏日節」，將於8月6日至30日在大稻埕碼頭登場！臺北市副市長林奕華於今(3)日記者會公布今年的4場主題煙火秀及5場音樂展演卡司陣容，同時今年夏日節，台灣華特迪士尼公司於迪化街打造迪士尼皮克斯經典動畫《玩具總動員》「大稻埕復古玩具店」限定街區活動，延平河濱公園水岸也設有燈飾及《玩具總動員》4座大型裝置，邀請所有民眾一起來到臺北，享受童趣繽紛的仲夏盛典。

▲公館青少年現場拍貼機合影。（圖／三立提供）

▲公館青少年。（圖／三立提供）

林奕華副市長指出，「大稻埕夏日節」一直是全臺最具代表性的夏日活動，每年都吸引許多遊客參與。今年活動將從8月6日起連續25天盛大登場，其中每週三晚上8時在大稻埕碼頭施放300秒主題煙火秀，8月30日壓軸場則以「愛情來得正是時候」為主題，施放長達480秒、面寬約達800公尺的大型煙火，民眾還可以欣賞到近年在日本及臺灣引發話題的大型千輪煙火「埕彩千輪」。此外，還有5場精彩的音樂展演，邀請到許多人氣歌手及新生代創作歌手演出，要陪大家度過盛夏時光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲公館青少年現場拍貼機合影。（圖／三立提供）

▲公館青少年現場拍貼機合影。（圖／三立提供）

今年夏日節除了煙火外，另一個驚喜彩蛋就是自1995年首度上映以來，陪伴許多人成長的迪士尼皮克斯動畫《玩具總動員》經典角色胡迪、巴斯光年與熊抱哥主題造景，也將現身大稻埕街頭及延平河濱公園河岸邊。深受大小朋友喜愛的經典IP，不僅喚起大人的童年回憶，也讓孩子認識這部陪伴無數人成長的經典動畫，讓大稻埕成為暑假最有故事、最有玩心的城市角落。

臺北市政府觀光傳播局表示，今年是玩具總動員30週年，台灣華特迪士尼公司將紅磚老街與百年商號打造成融合復古與童趣的「大稻埕復古玩具店」，讓熊抱哥、三眼怪等人氣角色主題造景驚喜現身街頭；同時，在延平河濱公園河岸邊也設置胡迪、巴斯光年與熊抱哥等4座大型裝置，從商圈延伸至水岸，營造跨世代共鳴的夏日氛圍。

除4場煙火秀皆搭配專屬音樂展演外，今年8月6日晚間首場將由動力火車及多組藝人於大稻埕碼頭邊熱鬧開唱，而8月30日下午3時在大稻埕永樂廣場舉辦1場「埕．唱」音樂會，結合文青風格品牌市集，帶給大家好聽好逛午後體驗。觀傳局建議，傍晚可先在迪化街區品嚐在地小吃，再漫步前往大稻埕碼頭，欣賞由公館青少年、陳華、怕胖團 PAPUN BAND、宇宙人等歌手接力登場熱力舞台，在青春與音樂交織的氛圍中，迎接璀璨壓軸煙火秀，留下今夏最難忘的回憶。

觀傳局說，除週三、週六外都有主題日，只要完成主題日指定條件，即可至大稻埕碼頭服務台(淡5號水門)兌換大稻埕藍色水路優惠票券，體驗臺北的獨特河岸魅力。此外，只要在於大稻埕商圈合作店家消費滿500元，即可在大稻埕遊客中心兌換限量的「大稻埕防蚊包」；每週四的「月老加持日」，持商圈消費滿200元單據至大稻埕碼頭服務台(淡5號水門)，還可獲得「霞海城隍廟月老平安符」，每日數量有限，送完為止。

觀傳局預期將有大量人潮參與，呼籲民眾利用大眾交通運輸工具前往，並請用路人及當地居民留意活動日交管資訊。更多精彩活動將陸續公布，民眾可至2025大稻埕夏日節的官方網站(https://taipeisummer.travel.taipei/)查詢最新的活動資訊，或鎖定臺北旅遊網Facebook粉絲專頁。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

動力火車

推薦閱讀

朴圭瑛踩禁忌劇透《魷魚》大雷！慚愧道歉：沒臉見大家⋯　Netflix賠償金曝光

朴圭瑛踩禁忌劇透《魷魚》大雷！慚愧道歉：沒臉見大家⋯　Netflix賠償金曝光

11小時前

Volvo台灣總裁帥照爆紅！林裕凱神似男星温昇豪…網：還缺夫人嗎

Volvo台灣總裁帥照爆紅！林裕凱神似男星温昇豪…網：還缺夫人嗎

14小時前

「短劇男神」王奕然驚傳被分手！　前女友揭斷開原因：屁多且臭

「短劇男神」王奕然驚傳被分手！　前女友揭斷開原因：屁多且臭

10小時前

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…親回原因

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…親回原因

7/2 11:22

樂天女神自稱單身爆秘戀！筠熹5年地下情男友身分曝…私照洩同居

樂天女神自稱單身爆秘戀！筠熹5年地下情男友身分曝…私照洩同居

7/2 06:46

台女星淚訴「遭公司友人下藥」！私密照外流男星群組：完全無地自容

台女星淚訴「遭公司友人下藥」！私密照外流男星群組：完全無地自容

10小時前

台女星認了瞞尪「偷墮2胎」！交往2年就懷孕 怕被逼嫁：還不想當媽

台女星認了瞞尪「偷墮2胎」！交往2年就懷孕 怕被逼嫁：還不想當媽

11小時前

H級辣模辛尤里「突宣布懷孕7個月」！OnlyFans照拍 回應生父身分

H級辣模辛尤里「突宣布懷孕7個月」！OnlyFans照拍 回應生父身分

9小時前

獨家／陳乃榮、賴琳恩長跑15年…女兒1歲多了　首揭領養過程超心疼

獨家／陳乃榮、賴琳恩長跑15年…女兒1歲多了　首揭領養過程超心疼

7/2 22:06

法國婆婆開車沒冷氣！台媳首搭車驚呆　尪曝文化差異：真的不是壞掉

法國婆婆開車沒冷氣！台媳首搭車驚呆　尪曝文化差異：真的不是壞掉

22小時前

周杰倫睽違2年「又合體周星馳」！　他腳踩1物...8.3萬人暴動

周杰倫睽違2年「又合體周星馳」！　他腳踩1物...8.3萬人暴動

7/2 20:10

直擊／TWICE終於來了！高雄體感37度「太陽超毒」　娜璉步出室外熱到嘟嘴

直擊／TWICE終於來了！高雄體感37度「太陽超毒」　娜璉步出室外熱到嘟嘴

8小時前

熱門影音

李多慧去一人火鍋店

李多慧去一人火鍋店
瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜

瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜
舒華預告「台北活動多」　拍戲有望...敬請期待！

舒華預告「台北活動多」　拍戲有望...敬請期待！
見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD
小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」
鹿晗暴瘦被疑深陷情傷　陳赫幫回應：別瞎擔心

鹿晗暴瘦被疑深陷情傷　陳赫幫回應：別瞎擔心
動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢

動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢
羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評
KID給兒子炙熱的愛　木木:＞口＜

KID給兒子炙熱的愛　木木:＞口＜
頌樂MV花絮飄台味！ 「台灣人看了超有共鳴」

頌樂MV花絮飄台味！ 「台灣人看了超有共鳴」
鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽
范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤

范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤
陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

《書卷一夢》劉宇寧記者會（橫）

《書卷一夢》劉宇寧記者會（橫）

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

舒華白到發光！合作高中教材主角XD　被讚奇女子...黃宣疑問「是人類嗎」

舒華白到發光！合作高中教材主角XD　被讚奇女子...黃宣疑問「是人類嗎」

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

朴成焄演賢珠「佩服女生留長髮」 《魷魚3》殺青後飛泰國哽咽了

朴成焄演賢珠「佩服女生留長髮」 《魷魚3》殺青後飛泰國哽咽了

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

Lulu隨cue隨唱！李翊君等38年首攻蛋　小S愛女開畫展遭酸..曝「星二代壓力」

Lulu隨cue隨唱！李翊君等38年首攻蛋　小S愛女開畫展遭酸..曝「星二代壓力」

Lulu凍卵成功「取33顆卵子」　等待「動心的精子」：希望產地直送

Lulu凍卵成功「取33顆卵子」　等待「動心的精子」：希望產地直送

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

YTR小象赴烏克蘭捐兩雙童鞋　挨轟蹭流量　品牌道歉下架「對不起我們錯了」

YTR小象赴烏克蘭捐兩雙童鞋　挨轟蹭流量　品牌道歉下架「對不起我們錯了」

金希澈曝「未婚原因」：太多負面教材　聽到離婚要分財產...打消結婚念頭XD

金希澈曝「未婚原因」：太多負面教材　聽到離婚要分財產...打消結婚念頭XD

看更多

賴清德下令交涉軍人福利　商務艙有空位自動升等

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

YTR荒姨「挺8月肚拍孕婦寫真」　掀衣露渾圓大肚激美

34分鐘前0

迪化街出現經典迪士尼動畫　人氣歌手動力火車也來演唱

52分鐘前0

白冰冰被傳有「禁上令」 帶子弟兵拜姜太公澄清

1小時前30

三上悠亞海邊解放比基尼！　「布料快包不住」邊跑邊喬全被拍

1小時前0

哈哈台蓋瑞進軍歌壇！　「曾是音樂班學生」卻放棄歌唱...心酸內幕曝

1小時前0

YTR阿拉斯發片當歌手了！　製作人是超大咖女歌手...當場被逼哭

2小時前71

吉伊卡哇圓夢了！耗時4年8個月獲除草證　47萬網友按讚朝聖

2小時前20

不捨愛犬錢錢離世「哭著醒來」　米可白訴思念：好需要你

2小時前0

浪人祭卡司太狂...日動漫主題曲歌手將再度來台　還有滅火器、麋先生

2小時前22

呂文婉爆錄影腳本遭外流　怒轟沒職業道德：當我們死了？

讀者迴響

熱門新聞

  1. 朴圭瑛踩禁忌劇透《魷魚》大雷！慚愧道歉：沒臉見大家⋯　Netflix賠償金曝光
    11小時前42
  2. Volvo台灣總裁帥照爆紅！林裕凱神似男星温昇豪
    14小時前3015
  3. 「短劇男神」王奕然驚傳被分手！　前女友揭斷開原因
    10小時前1
  4. 快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心　親解Lily截圖原因
    7/2 11:222612
  5. 樂天女神自稱單身爆秘戀　5年地下情男友身分曝光
    7/2 06:461413
  6. 台女星淚訴「遭公司友人下藥」！
    10小時前2018
  7. 台女星認了瞞尪「偷墮2胎」！
    11小時前1215
  8. H級辣模辛尤里「突宣布懷孕7個月」
    9小時前1821
  9. 與賴琳恩長跑18年　陳乃榮首揭「女兒領養過程」
    7/2 22:068
  10. 法國婆婆開車沒冷氣！台媳首搭車驚呆　尪曝文化差異
    22小時前85
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合