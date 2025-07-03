迪化街出現經典迪士尼動畫　人氣歌手動力火車也來演唱

記者葉文正／台北報導

全臺最具代表性的夏季活動「2025大稻埕夏日節」，將於8月6日至30日在大稻埕碼頭登場！臺北市副市長林奕華於今(3)日記者會公布今年的4場主題煙火秀及5場音樂展演卡司陣容，同時今年夏日節，台灣華特迪士尼公司於迪化街打造迪士尼皮克斯經典動畫《玩具總動員》「大稻埕復古玩具店」限定街區活動，延平河濱公園水岸也設有燈飾及《玩具總動員》4座大型裝置，邀請所有民眾一起來到臺北，享受童趣繽紛的仲夏盛典。

▲公館青少年。（圖／三立提供）

林奕華副市長指出，「大稻埕夏日節」一直是全臺最具代表性的夏日活動，每年都吸引許多遊客參與。今年活動將從8月6日起連續25天盛大登場，其中每週三晚上8時在大稻埕碼頭施放300秒主題煙火秀，8月30日壓軸場則以「愛情來得正是時候」為主題，施放長達480秒、面寬約達800公尺的大型煙火，民眾還可以欣賞到近年在日本及臺灣引發話題的大型千輪煙火「埕彩千輪」。此外，還有5場精彩的音樂展演，邀請到許多人氣歌手及新生代創作歌手演出，要陪大家度過盛夏時光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲公館青少年現場拍貼機合影。（圖／三立提供）

今年夏日節除了煙火外，另一個驚喜彩蛋就是自1995年首度上映以來，陪伴許多人成長的迪士尼皮克斯動畫《玩具總動員》經典角色胡迪、巴斯光年與熊抱哥主題造景，也將現身大稻埕街頭及延平河濱公園河岸邊。深受大小朋友喜愛的經典IP，不僅喚起大人的童年回憶，也讓孩子認識這部陪伴無數人成長的經典動畫，讓大稻埕成為暑假最有故事、最有玩心的城市角落。

臺北市政府觀光傳播局表示，今年是玩具總動員30週年，台灣華特迪士尼公司將紅磚老街與百年商號打造成融合復古與童趣的「大稻埕復古玩具店」，讓熊抱哥、三眼怪等人氣角色主題造景驚喜現身街頭；同時，在延平河濱公園河岸邊也設置胡迪、巴斯光年與熊抱哥等4座大型裝置，從商圈延伸至水岸，營造跨世代共鳴的夏日氛圍。

除4場煙火秀皆搭配專屬音樂展演外，今年8月6日晚間首場將由動力火車及多組藝人於大稻埕碼頭邊熱鬧開唱，而8月30日下午3時在大稻埕永樂廣場舉辦1場「埕．唱」音樂會，結合文青風格品牌市集，帶給大家好聽好逛午後體驗。觀傳局建議，傍晚可先在迪化街區品嚐在地小吃，再漫步前往大稻埕碼頭，欣賞由公館青少年、陳華、怕胖團 PAPUN BAND、宇宙人等歌手接力登場熱力舞台，在青春與音樂交織的氛圍中，迎接璀璨壓軸煙火秀，留下今夏最難忘的回憶。

觀傳局說，除週三、週六外都有主題日，只要完成主題日指定條件，即可至大稻埕碼頭服務台(淡5號水門)兌換大稻埕藍色水路優惠票券，體驗臺北的獨特河岸魅力。此外，只要在於大稻埕商圈合作店家消費滿500元，即可在大稻埕遊客中心兌換限量的「大稻埕防蚊包」；每週四的「月老加持日」，持商圈消費滿200元單據至大稻埕碼頭服務台(淡5號水門)，還可獲得「霞海城隍廟月老平安符」，每日數量有限，送完為止。

觀傳局預期將有大量人潮參與，呼籲民眾利用大眾交通運輸工具前往，並請用路人及當地居民留意活動日交管資訊。更多精彩活動將陸續公布，民眾可至2025大稻埕夏日節的官方網站(https://taipeisummer.travel.taipei/)查詢最新的活動資訊，或鎖定臺北旅遊網Facebook粉絲專頁。