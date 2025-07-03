呂文婉爆錄影腳本遭外流　怒轟沒職業道德：當我們死了？

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人呂文婉最近上節目《娛樂頭版頭》分享，自己錄影多年，常選擇姑隱其名的方式來分享故事，但過去卻曾遇過節目腳本外流的情況，令她感到既震驚又憤怒。

▲呂文婉爆料曾遇過同場來賓外流節目腳本。（圖／翻攝自YouTube／JET娛樂頻）

談到「姑隱其名」的方式分享故事，呂文婉解釋，這麼做一方面是為了給當事人改過自新的空間，另一方面也是因為，許多案例都是訪問過的一些實際例子，因此不指名道姓會比較好談論。她透露，圈內同行間也有一定的默契，「在出了棚之後就會忘記」，因此就算有人事後詢問細節，她通常只會含糊帶過，認為此舉是很自然的防衛機制。

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▲呂文婉痛批外流腳本的行為是在挑撥。（圖／翻攝自YouTube／JET娛樂頻）

不過呂文婉也分享，曾遇過節目腳本外流的情況，她回憶，某次剛錄完某節目，就接到電話通知，製作單位反映腳本被人私下拿出去，讓她相當錯愕又火大。呂文婉直言，她錄影時從未指名道姓，並痛批外流腳本的行為，「怎麼可以搞這種事情？因為這個是極度挑撥，極度沒有職業道德的事情。我真的很少那麼生氣，但是他把我惹毛，我就直接罵『幹嘛搞這種動作呢？都當我們死了？』」

▲呂文婉上節目分享錄影辛酸。（圖／翻攝自YouTube／JET娛樂頻）