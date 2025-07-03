籃籃故事太爛懲罰要進鬼屋！　跟若潼太沒膽嚇到噴淚

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》主持群阿翔、籃籃以及楊繡惠日前來到與「打狗」高雄齊名、擁有「打貓」之稱的嘉義民雄鄉，這一集不但要帶大家認識「金鑽鳳梨的故鄉」、「相傳千年的神仙料理」以及「全台三大鬼屋之首」，共同發現台灣好玩、有趣的好所在！

▲籃籃(左)若潼都嚇哭 。（圖／民視提供）

節目開場，眾人來到「民雄藝術表演中心」，楊繡惠分享民俗故事「打貓」地名名稱的由來，侃侃而談講古鄭成功當年帶老虎渡海而來的傳說故事，讓大家笑說繡惠姐真的跟鄭成功是「好朋友」，同一個年代的!而今天也邀請到嘉義當地來賓若潼來擔任今日的評審，若潼一出場口語如珠的將嘉義民雄所有的宮廟一一念出，順便連在地所有的學校如數家珍的背出，讓大家笑說感覺很厲害，但跟今天的主題一點關係都沒有，讓全場笑翻。

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▲若潼怕鬼屋 。（圖／民視提供）

第一站大家來到擁有「鳳梨界的少林寺」，與當地鳳梨達人鳳梨哥哥碰面，主持人詢問為什麼民雄會擁有「金鑽鳳梨的故鄉」這個稱號？鳳梨哥哥解釋全台灣百分之八十的鳳梨品種是金鑽鳳梨，而當初金鑽鳳梨就是在民雄這個地方育種成功，也是現在出口到日本的主力品種!讓主持人大吃一驚沒想到民雄是金鑽鳳梨的發源地，真是長知識了！

達人也帶領藝人一同品嘗全台唯一、也是獲得神農獎認證玉蘭花香鳳梨，品嘗前達人分享挑選鳳梨的小知識，如何分辨肉身果與鼓聲果，籃籃馬上拽起阿翔的頭，用力的用手指彈向阿翔的頭，敲的阿翔眼冒金星，問籃籃到底要幹嘛啦!籃籃無辜的解釋說不示範聲音出來觀眾不會了解啊，阿翔又好氣又好笑的說示範可以彈鳳梨啊、幹嘛要彈我的頭！惹得現場哈哈大笑，而玉蘭花的特殊香氣與特殊口感，讓楊繡惠直呼從來沒吃過這麼好吃的鳳梨!就跟糖果一樣!也讓從不敢吃鳳梨的若潼直呼打破她對鳳梨的刻板印象！

最後來到擁有全台三大鬼屋之首的民雄鬼屋....旁邊的咖啡店!KUSO當年當紅的節目「鬼話連篇」，在最應景的地方講最應景的鬼故事，眾人好奇老闆怎麼會想要在這麼恐怖的地方咖啡廳!?老闆解釋從小就在這附近長大，大家來這邊探險沒有一個地方可以休息，於是就想說來這邊開咖啡廳，也笑說自己應該是全台灣進去民雄鬼屋裡面最多次的男人，隨即分享過往在民雄鬼屋的恐怖經歷，引得眾人瑟瑟發抖。

眾人也分享自己過往親身經歷的靈異故事，最後在老闆的評審下，靈異故事最不恐怖的籃籃需要進去鬼屋體驗一下，籃籃一聽到自己要進去鬼屋，眼淚不停使喚的就掉了下來，前往鬼屋的路上也拉若潼進去鬼屋，兩個人嚇到哭得唏哩嘩啦大喊不要，惹得現場哈哈大笑。