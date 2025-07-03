百萬YTR宣布「單飛不解散」1年後合體！現蹤西門町 粉絲驚喜巧遇

▲「The DoDo Men嘟嘟人」Ian、Eric在西門町拍片遇到熱情粉絲求合照。（圖／讀者提供）



圖文／CTWANT提供，下同

在YouTube頻道擁有140萬訂閱的「The DoDo Men嘟嘟人」由前美國蘋果公司工程師Ian與美國精算師Eric共同創立，富有生活感的各式旅遊、生活影片吸引許多粉絲支持。去年初宣布「單飛不解散」分開拍片的兩人，日前再被時報周刊CTWANT讀者目擊在台北市西門町合體拍片，帶著外國友人大吃街頭美食，看來十分輕鬆愜意。

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▲「The DoDo Men嘟嘟人」的Ian、Eric再次合體拍片，帶著外國友人在西門町街邊吃麵線。（圖／讀者提供）



「The DoDo Men嘟嘟人」頻道成立5年，最有人氣的影片系列就是說走就走的「隨機抓路人回台灣」單元，過去兩人曾帶著美國、日本、芬蘭、法國路人來台體驗台灣文化，系列影片全都超過200萬點閱，最高的一支甚至達到446萬點閱，相當受到歡迎。不過，高人氣也一度引起風波，先前Eric曾因一張完妝照開玩笑寫下：「大家覺得我們可以混進BTS嗎？（還是只能Super Junior）」，一度引起部分Super Junior粉絲不滿，讓無心闖禍的Eric趕緊刪文道歉。

據讀者表示，10日當天巧遇Ian、Eric在西門町帶著一名外國友人在西門町吃吃喝喝，一路從麵線吃到雞排，體驗在街邊吃麵線的在地旅遊行程。兩人拍攝到一半，還有路人走上前要求合照，直呼「我很喜歡你們耶，你們的影片我都有看。」Ian、Eric看得出對忽然出現的粉絲感到驚喜，開心留下合照。

▲「The DoDo Men嘟嘟人」Ian、Eric帶著外國友人大吃炸雞排。（圖／讀者提供）

Ian、Eric過去一個是前美國蘋果公司工程師，一個則是美國精算師，為經營YouTube 頻道辭去高薪，頻道鼓勵大家挑戰、跳脫舒適圈，熱血的頻道內容還曾拿下走鐘獎的「年度團體創作者獎」。兩人去年因對於頻道經營想法分歧，改以「分開拍攝」方式經營，少有機會兩人合體拍片。如今再被目擊兩人一同拍攝頻道經典單元，也讓人直呼：「這才是最原始的DoDo Ｍen啊！」

▲雖然「The DoDo Men嘟嘟人」去年初宣布「單飛」分開拍片，但兩人情誼不變。（圖／翻攝自The DoDo Men嘟嘟人IG）

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