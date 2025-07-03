江宏恩首扮特種部隊！　黃少祺cosplay《愛的迫降》玄彬圓軍裝夢

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《願望》近期收視持續攀升，劇情融合溫馨情感與創意趣味，成功吸引觀眾目光。不僅親情與人性刻劃動人，劇中許多橋段也話題十足。

▲黃少祺、江宏恩在《願望》披上軍服。（圖／三立提供）

《願望》中，江國賓與李睿紳聯手來一段「吼系RAP」，或是江國賓與林秀玲一起進入虛擬電玩世界上演對打戲碼，搞笑又帶有懷舊感，不僅收視表現亮眼，相關短影音更在網路上掀起熱潮，點擊率與轉發率屢創新高，成為社群上熱議話題。

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而最新劇情則進一步翻轉風格，讓觀眾再度眼睛一亮。劇情中，為了潛入調查江國賓所隱藏的黑幕，黃少祺與江宏恩兩位演員首次合體化身「特種部隊」，披上迷彩服、臉塗軍用迷彩、身手矯健，全副武裝展開行動。這場宛如電影場面的戲碼，不僅視覺效果十足，也增添了不少戲劇張力。

▲黃少祺、江宏恩在《願望》披上軍服。（圖／三立提供）

擁有一身黝黑膚色的江宏恩笑說，迷彩妝一畫上去幾乎看不出界線「跟我本來的膚色根本融為一體，完全無違和！」他也笑稱，從古裝、時裝一路拍到軍裝，自己與黃少祺的角色服裝可說是「全制霸」，戲路大開。

▲黃少祺、江宏恩在《願望》披上軍服。（圖／三立提供）

黃少祺則表示，拍攝至今《願望》已超過200集，每當以為題材已經用盡時，劇組總能再丟出令人驚喜的新點子，這次特種部隊造型更是讓他大呼過癮，笑說「真的沒想到有一天輪到我來Cosplay軍人，造型超帥、劇情又新鮮，簡直像在玩角色扮演一樣！」

▲黃少祺、江宏恩在《願望》披上軍服。（圖／三立提供）

談到靈感來源，黃少祺直言「腦中第一個閃過的畫面就是《愛的迫降》玄彬穿軍裝的模樣！」他笑說自己一直想挑戰這種「陽剛、man爆」的軍人角色，這次終於能在台八劇中過足戲癮「真的像是圓夢成功，願望成真！」

▲黃少祺、江宏恩在《願望》披上軍服。（圖／三立提供）

因為角色周勝強在劇中一向正經嚴肅，這次化身潛行任務的「特種部隊」，對黃少祺來說也是一次難得的風格轉換。他開心分享「表演一旦變成角色遊戲，現場的氣氛真的會完全不一樣，像在玩扮家家酒一樣超有趣！」

▲黃少祺、江宏恩在《願望》披上軍服。（圖／三立提供）

不只是換造型、換情境，更是情緒上的放鬆與創新，黃少祺也坦言，長時間拍攝下來，有這樣一場風格跳脫的劇情，讓整個拍攝現場充滿笑聲，成為近期最紓壓的一次拍攝體驗。