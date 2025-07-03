《穿著Prada的惡魔》續集明年5月上映　安海瑟薇、梅莉史翠普都回歸

▲《穿著Prada的惡魔》續集正式開拍，大家可以期待難以取悅的米蘭達這回又如何把眾人給逼瘋。（Disney+提供）



圖文／鏡週刊

現實跟虛構就是這樣剛剛好，當美國版《Vogue》總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）宣布要離開總編輯之後，影射她的電影《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）也正式宣布續集開拍，鎖定明年5月跟大家見面，恰好距離第一集推出整整隔了20年。

續集的開拍計畫是去年決定的，也是電影三位女明星梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）、艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）去年在演員工會獎上合體頒獎時，一時引發許多粉絲的熱烈迴響，讓續集得以順利開拍。一起回歸的，還有演員史丹利圖奇（Stanley Tucci）。

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其實《穿著Prada的惡魔》的原著小說作者蘿倫薇絲柏格（Lauren Weisberger），在2013年就寫好了續集，但據悉電影版不會照本宣科，原封不動搬演同樣的內容。續集的故事描述總編輯米蘭達，面對傳統出版業的頹勢，必須駕馭個人的職業生涯，同時也要面對昔日第二助理艾米麗，人家現在掌管奢侈品的行銷預算，恰好米蘭達非常需要廣告業績，導致他們的地位產生微妙變化。

有趣的是，《穿著Prada的惡魔》歷年來靠著DVD、電影臺、還有串流平台的播放，累積了大量的粉絲，拚命敲碗拍續集，可是三位女主角都抱著懷疑的態度。安海瑟薇光是去年就先後被問過兩次意願，她的回答從「對續集不抱著太大期望」，變成「不覺得故事可能會延續下去」。艾蜜莉布朗特在2018年，覺得拍續集不是個好主意，「我認為有時候續集會淡化了原作的特殊性，我幾乎不希望會發生。」2022年，她改口說，「只為了跟昔日那群夥伴一起再合作。」

▲安海瑟薇（左起）、梅莉史翠普、以及史丹利圖奇都會回歸，繼續扮演同一個角色。（Disney+提供）

安海瑟薇解釋對於續集抱著懷疑的想法，是因為時代改變了，時尚出版業也不再一樣，「現在一切作業的模式都是數位化，偏偏那部片的概念是做事都要『非數位化』，所以就是這樣不同。」她甚至建議不如重新翻拍，「找新的演員主演，你想他們會讓我們拍續集嗎？」

問的好，但是計畫趕不上變化，迪士尼併購了當初投資這部片的福斯，並不積極運作續集的可能性。偏偏近期迪士尼面對內部重整的挑戰，翻拍動畫真人版碰上了《白雪公主》引發反彈後，不得不叫停；漫威又還在重新整頓，需要更多時間，因此需要一個新的賣座電影來填補空白，想來想去，發現手上還有很多賣座電影可以運用，《穿著Prada的惡魔》顯然就是一個很棒的選擇。

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