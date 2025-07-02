這畫面對我眼睛好！曾敬驊、曹佑寧首度合體　男神私下也好聞：噴香水是禮貌

記者蕭采薇／台北報導

兩大男神曾敬驊、曹佑寧2日合體出席美妝品牌活動，兩人身穿白色正裝，一出場就讓粉絲直呼：「同框畫面太美好。」儘管工作上是第一次合作，但私下曾敬驊和王淨是從出道就認識、有著革命情感的好友，曹佑寧則是王淨是正牌男友，他們笑說：「其實我們私下會碰面，也會互傳IG私訊。」

▲曾敬驊、曹佑寧出席YSL《仲夏度假 VILLA》快閃店開幕記者會。（圖／記者黃克翔攝）

曾敬驊、曹佑寧合體魅力無法擋，把百貨公司都擠得水洩不通。不過活動當天氣溫高達37度，穿著無袖的曹佑寧看起來頗涼快，曾敬驊則穿著全套白色西裝，大汗淋漓都快滴到地上。被問是否羨慕曹佑寧的夏日穿搭，曾敬驊露出他獨有的靦腆笑容說：「就是尊重品牌幫我們挑的衣服啦！」

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▲曾敬驊、曹佑寧難得合體，現場吸引大批粉絲。（圖／記者黃克翔攝）

兩人也分享喜愛的香氛，曾敬驊表示，喜歡女生噴柑橘類的清新香水，曹佑寧則表示：「我滿喜歡聞到花香調。」曾敬驊說，現在天氣熱，難免會擔心自己身上會有汗臭味，「我覺得噴香水是禮貌的行為。」曹佑寧也分享，過去在球隊，大家反而更注重身體要香香的，「正因為會臭，大家都努力讓自己變香。」

▲曾敬驊為粉絲擦唇膏。（圖／記者黃克翔攝）

曾敬驊和曹佑寧有不少共同好友，包括與兩人都關係匪淺的王淨。他們透露私下有「一群朋友」一起吃過飯，也會互傳IG私訊。曾敬驊說：「我們滿常會討論運動相關的事，也會關注對方的作品。」

▲曹佑寧示範留香方式。（圖／記者黃克翔攝）

上週末到金曲獎擔任頒獎人，曾敬驊笑說：「真的很緊張，我是第一次去小巨蛋後台，以前只有當觀眾去看過伍佰演唱會一次，一切都很新鮮，包括走位、麥克風位置，都要重新記。」也笑說，歌手的氣場真的跟演員很不一樣。本週末即將迎來台北電影節頒獎，曾敬驊表示會平常心面對，反而《我家的事》演員和團隊們可以再次見面，這件事對他意義更為重大。

▲曾敬驊、曹佑寧首度合體出席活動。（圖／記者黃克翔攝）