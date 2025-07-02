為工作錯過女神碧昂絲！　他在米蘭竟遇上驚喜反轉...當場嗨爆

記者蔡琛儀／台北報導

香港造型師、新銳歌手馬天佑推出粵語新歌〈我們什麼都不是〉掀起跨界風潮，日前他飛往米蘭參與2026春夏時裝周，除了跑秀做功課，更趁機拜訪時尚圈好友推廣音樂。旅途中他驚喜巧遇日本藝術家村上隆，還在後台遇到偶像碧昂絲的母親Tina Knowles。

▲▼馬天佑參加米蘭時裝週，與村上隆、碧昂絲媽媽興奮合影。（圖／Fame Glory提供）

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馬天佑原本要去看碧昂絲演唱會，但因撞期時裝周，忍痛放棄演唱會，但他興奮直呼：「真的太幸運！也許是上天聽到我想見偶像的心聲，轉個彎讓我見到碧昂絲的媽媽！」此外，他在唐人街的餐廳裡意外聽到自己的歌曲播放，開心直說：「聽到自己歌在播放真的是意外的驚喜！」

靠著好人緣與超強人脈，新歌〈我們什麼都不是〉不只在華語圈引發翻唱熱，連時尚圈也淪陷，包括台灣網紅莫莉、法國時尚情侶Young Emperors、韓國網紅seung ju與泰國KOL Proud Oranicha K.接力開金口翻唱。

▲馬天佑新歌〈我們什麼都不是〉引發翻唱熱。（圖／Fame Glory提供）

而身兼歌手、造型師與時尚KOL的馬天佑，同時經營社群媒體、健身品牌與娛樂平台MUSE TV，事業觸角遍布娛樂、設計與運動產業。他自稱「時間管理大師」，強調每天規劃明確、工作時間不超過十小時，下班就完全放空，「腦子要休息，效率才會高！」