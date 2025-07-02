aespa Winter機場「不敢穿亮色衣服」　親揭原因：怕被說搶鏡

記者劉宜庭／綜合報導

Winter（金旼炡）是南韓人氣女團aespa成員之一，近日在節目中聊到機場穿搭話題，她坦言自己後來其實不太敢在機場穿亮色衣服，原因是怕被說「又是Winter」，擔心被認為搶鏡或愛出風頭，令不少粉絲聽了心疼不已。

▲aespa Winter機場穿搭經常成為話題。（圖／翻攝自YouTube／TEO 테오）

主持人張度練在節目中提到，aespa的機場造型成為不少媽媽們喜愛的「迷因」，尤其是Winter的機場穿搭深受媽媽粉絲青睞。對此，Winter坦言，機場穿搭大部分衣服都是自己攜帶，有些則是公司準備，但成員間並不會特別共享衣服，平時在車上或在拍照時才會知道其他成員穿了什麼。每位成員風格獨特，有人喜歡自己弄髮型，有人則戴帽子、墨鏡。

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▲aespa Winter對於機場格外小心注意。（圖／翻攝自YouTube／TEO 테오）

Winter指出，若成員中有人穿白色，其他人通常會選擇全黑穿搭，這樣也不會成為媒體焦點。不過，自己一旦穿亮色衣服，總會被媒體以「又是Winter？」的標題報導，讓她在機場穿衣上不得不格外小心，在機場幾乎都穿全黑或牛仔褲。

Winter表示，雖然私下很喜歡亮色系服裝，也愛穿舒適的運動套裝和短褲，但拍攝場合和舞台服裝多為暗色系，因此在機場才會想穿亮色，但如今的她卻不太敢在機場這樣穿，「怕被覺得是在刻意吸引人注意，（人們）會這樣想的話怎們辦？」