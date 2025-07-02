李多慧獨自吃火鍋！被拍「私下一舉動」粉絲心疼：太紅的代價

記者潘慧中／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一段獨自去吃火鍋的影片，結果在店裡的一個舉動讓不少人心疼地留言「辛苦妳了」。

▲李多慧獨自吃火鍋。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）



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畫面中，可以看到李多慧戴著灰色棒球帽，穿上黑色外套，寫下最近結束工作後的生活，「成功的人生，大概就是…練完舞後去一人火鍋店，享受只屬於自己的時光吧…這就是幸福啊……！」

▲▼李多慧把帽子壓得很低。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）



李多慧從等待就開始拍攝，還一度搞笑地由下往上拍自己的雙下巴。好不容易等到鍋底煮開，她陸續放進配料、蔬菜和肉，在鏡頭前大口進食，豪爽不做作的一面全記錄了下來。

▲▼李多慧吃東西也很可愛。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）



只不過，李多慧全程都必須把棒球帽戴得很低的舉動，讓不少粉絲有點心疼，「辛苦了多慧，帽子要壓這麼低才能享受短暫的自由」、「現在知道太紅帶來的困擾了吧，辛苦妳戴著帽吃鍋了。」

▲網友反應。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）