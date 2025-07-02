「億萬人的愛人」降臨！S1主打I級神秘新人　片商：全世代通殺

▲日本最大片商S1出道新人東實果，被譽為「1億人的愛人」。（圖／@sagasitemeru）

記者陳致平／綜合報導

日本知名AV片商 S1 NO.1 STYLE 日前隆重宣布推出話題新人女優東實果（東実果，あずま みか），以「不公開年齡」、「1億人的愛人」為宣傳主軸，引起高度討論。東實果不僅擁有稚嫩清秀的臉蛋，還有傲人的火辣身材，甫出道就被譽為S1史上最強神秘系新人。

S1在官方社群表示，刻意不公開東實果的實際年齡，是為了打造一種超越世代的吸引力，讓她成為所有年齡層男性心中的理想戀人。片商強調，「對20多歲而言，她性感得過分；對30多歲而言，她奔放得過分；對40多歲而言，她可愛得過分」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

S1更進一步讚譽東實果為「魅力無窮，稱霸全世代的女優」，而且刻意不公開實際年齡的設定就是為了要迷倒所有年齡層的男人，將會是「1億人的愛人」。

儘管官方未公開其實際年齡，但東實果擁有I罩杯美乳、67cm腰圍、108cm翹臀，完美體現「性感」、「奔放」、「可愛」三重氣質，甚至有粉絲稱她為「SEX的化身」、「神秘系代表」。

除了外型條件備受矚目，東實果的出道過程也充滿話題性。早在正式露臉前，東實果便透過X以「遮臉自拍」形式炒熱話題，吊足粉絲胃口，直到6月22日才首度公開真面目，瞬間引爆轉發潮。同時，她透過官方帳號與粉絲積極互動，分享出道的心情「出道承載著一個遙不可及的夢想，這是一個人生中特別的時刻」，並向粉絲喊話，「未來會不斷努力」，其獨特的個人風格和真誠的態度深受粉絲喜愛。

AV達人「一劍浣春秋」也在IG貼文中介紹了這位新人，底下有不少網友留言討論，「這身材有料」、「不喜歡片商搞飢餓行銷」、「看照片100分」，「顏值我很喜歡」等等，人氣熱度持續上升。