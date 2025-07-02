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3年前「金曲魔咒」應驗！只有她沒得獎 9m88脫口暫離台灣：老娘很強

記者潘慧中／綜合報導

9m88不只擅於創作，帶有磁性的嗓音更是備受歌迷喜愛，遺憾的是始終與金曲獎擦身而過，最近還被網友發現她3年前脫口的金曲魔咒，居然在今年實現了。對此，她1日在社群網站回應了。

▲▼9m88。（圖／翻攝自Instagram／9m88）

▲9m88回應金曲魔咒。（圖／翻攝自Instagram／9m88）

9m88曾在《木曜4超玩》透露，跟自己合作過的人都有得金曲獎，包括ØZI和Leo王在內，「只有我沒得。」更玄的是，她當時跟身旁的坤達說「可能下一個就是你喔」，結果Energy今年真的以〈星期五晚上〉奪下年度歌曲獎！

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▲▼9m88。（圖／翻攝自Threads）

▲▼9m88 3年前說的話在今年應驗了。（圖／翻攝自Threads）

▲▼9m88。（圖／翻攝自Threads）

對此，9m88 1日在Instagram限時動態坦言，當年講那些話時「可能真的滿有情緒」，雖然至今仍未獲金曲獎肯定，但肯定的是每次都是和合作對象用盡力氣製作歌曲，「自己的音樂也是給最多愛，老娘覺得自己很強，不需要感覺到什麼情緒，平庸之上2025的意義是在思維的。」

儘管可能有過情緒，但9m88仍選擇忠於作品，「愛我的人最終還是會在：）我要去遊學了！」而且認真思考後，她發現其實超多人都沒得過金曲獎，「有時候沒有也是一種blessing （不能明說），從今天開始魔咒變成魔法了。」

▲▼9m88。（圖／翻攝自Instagram／9m88）▲▼9m88。（圖／翻攝自Instagram／9m88）

▲9m88寫下轉念過程。（圖／翻攝自Instagram／9m88）

9m88最後笑說，以上是她一系列的轉念過程，「請為你的8掌聲鼓勵」，還不忘宣傳自己接下來的動向，「《暫時集合2》即將在下半年出爐，黑膠準備中！《我只想唱歌給你聽》單曲同時準備中。」

9m88 IG全文：

可能幾年前講這句話的時候真的滿有情緒的
如今雖然還是沒有給我任何一座獎盃（雖然今年也沒報名）
可能會先得金馬獎？？？（愛開玩笑）
但是每首合作的歌曲都是跟對方一起出最大的力氣
自己的音樂也是給最多愛
老娘覺得自己很強 不需要感覺到什麼情緒
平庸之上2025的意義是在思維的
愛我的人最終還是會在：）我要去遊學了

認真想了一下超多人都沒得過
有時候沒有也是一種blessing （不能明說）

從今天開始魔咒變成魔法了

剛才為您示範的是一系列的轉念過程
請為你的8掌聲鼓勵
另外
《暫時集合2》即將在下半年出爐 黑膠準備中！
《我只想唱歌給你聽》單曲同時準備中

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9m88金曲獎

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