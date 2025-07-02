Andy斷開家寧曝喜訊！合作「周杰倫愛徒」進軍樂壇　圓眾量級時期夢想

記者孟育民／台北報導

百萬YTR Andy（王崇睿）與前女友家寧分手後爆發官司糾紛，擴大至財務、稅務問題，現正透過司法審理中。Andy雖然爆出不少負面消息，不過人氣依舊居高不下，接下不少代言業配，先前才為手遊開金口獻唱，昨（1日）更驚喜宣布，跨界樂壇推出個人首支單曲〈我已不是那個誰〉，將於今晚正式在電台首播。





▲Andy事業不斷突破。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

據悉，Andy在「眾量級」時期就懷有音樂夢，不過最終都沒能如願。現在個人出來打拼，終於完成自己的夢想，他將推出個人首支單曲〈我已不是那個誰〉，這次找來周杰倫愛徒派偉俊擔任製作人，並透露，「他在三月時，就迅速把我當時的心境故事，完整的化為旋律與歌詞，說出我想對粉絲傾訴的話。希望你們在歌裡也能聽見自己的故事。」消息一出，讓粉絲都直呼：「Andy老師現在閃閃發光」、「太期待了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Andy和派偉俊合作推出新單曲。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

Andy先前在生日時吐露心聲，坦言這段期間他曾陷入低潮，也想過要放棄，但在身邊無數人的鼓勵下重新振作，特別向那些在他低谷時不離不棄的人表達感謝，並表示這份支持讓他重新燃起對未來的希望，「謝謝這些不願意放棄我的人，喚醒我對未來的希望。」他感謝一路以來陪伴他的粉絲、朋友與家人，甚至那些「沒說出口但默默守候的人」。他期望，未來能夠越來越好，每一步都走在自己的熱愛裡。