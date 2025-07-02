日本人怎麼看7/5地震預言？　21歲辣模鬆口「朋友打算出國避難」

記者陳芊秀／綜合報導

網路瘋傳日本7月5日大地震預言，源自於70歲女性漫畫家龍樹諒的作品《我所看見的未來》，內容預測7月5日日本會發生大災難，網路傳言導致外國人取消前往日本旅遊，相關業界受到衝擊。預言說法也在綜藝節目、網紅圈討論，21歲辣模川端結愛透露，有朋友害怕打算離開日本避難。

▲漫畫家龍樹諒的「日本7月5日災難」預言引發討論。（圖／翻攝自X）

「日本7月5日將會發生大災難」的傳言在網路擴散，關西電視台的生活情報節目昨日（1）探討此預言話題，傳言起源來自於漫畫家龍樹諒作品《我所看見的未來 完全版》，漫畫家曾預言2011年3月的東日本大震災引發關注，且在該書中，以預知夢的內容提到海底火山爆發及大海嘯，並表示：「如果夢境中的日子變成現實的話，那麼下一場大災難的日子將是『2025年7月5日』。」這個說法引發盛行香港訪日遊客驟減，社群網站也不斷轉發鹿兒島附近的地震頻繁的消息。

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日本氣象廳呼籲不要相信沒有科學根據的說法，龍樹諒也在最近出版的新書中修正了關於7月5日的日期，聲稱「夢境中的日期，並不等於現實中會發生什麼事的日期」。

隨著時間接近，21歲模特兒川端結愛在節目提到，從去年就開始有聽到這個說法，隨著日子接近，「『7月5日』這個詞在日常對話中變得非常頻繁。」她還更透露：「有些朋友因為害怕，甚至打算去海外避難。」而該節目主播青木源太呼籲：「日本本來就是災害頻發的國家。時常做好防災準備是非常重要的。」

▲川端結愛透露，隨著7月5日接近，有朋友打算去海外避難。（圖／翻攝自IG）

另外，人氣YouTuber西村博之昨日上傳影片，談及7月5日的預言，他被網友怎麼看待此事，直言：「我覺得應該不會發生吧。不過，那些說『會發生災害』的人如果鬧事的話，那就會很麻煩。」西村博之是知名網路論壇「2ch」的創立者，常透過拍片、直播評論時事。

▲西村博之透過YT發言，認為災難不會發生。（圖／翻攝自X）