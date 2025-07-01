林襄社恐「2年沒進戲院」！連自己演的電影都在家看　陳柏霖11歲砸錢買侏羅紀

記者蕭采薇／台北報導

《侏羅紀》系列最新作品《侏羅紀世界：重生》，1日在台灣舉辦首映會，找來陳柏霖和林襄站台。林襄表示《侏羅紀公園》上映時她還沒出生，因此第一部看的是2008年的《侏羅紀世界》。不過她似乎記錯年份，因為《侏羅紀世界》其實是2015年上映的。

▲林襄、陳柏霖出席《侏羅紀世界：重生》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

林襄因為是「小龍女」，所以到場來挺恐龍，她透露已經有兩到三年沒有進戲院，「因為太忙，看電影比較需要人陪，我出到外面有點社恐，其實我很I人，不是工作就宅在家。」就連先前客串的電影《惡女》，林襄也說：「我是在家看的。」

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林襄對《侏羅紀世界：重生》非常期待，除了視覺上的享受，也很想看到恐龍與人的情感連結。至於會不會想跟女主角史嘉蕾喬安森一樣演女英雄，她表示「想要演女英雄，但能不能像她就要努力了！」

▲林襄承認自己是宅女，已經兩三年沒有進戲院看電影。（圖／記者周宸亘攝）

陳柏霖則說《侏羅紀公園》是看最多次的恐龍電影，第一次買的錄影帶就是《侏羅紀公園》，「應該是11歲在美國買的，好像100美金」。也有買過T恤跟帽子、貼紙，「會貼在腳踏車跟書包。」不過他從沒把《侏羅紀》系列當約會電影，「好像都是跟同學去看。」

▲陳柏霖從小就是《侏羅紀》系列的粉絲。（圖／記者周宸亘攝）

他也透露最難忘第一集主角們開吉普車看到腕龍的瞬間，「無論表演跟特效都很經典，看過就不會忘記！所以很期待看到這次片中新的恐龍，尤其是導演史蒂芬史匹柏也回來當監製。」他入圍本屆台北電影獎，週末將出席頒獎典禮，但陳柏霖表示平靜看待，「沒有紅內褲，也還沒想得獎感言。」