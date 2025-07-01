丁寧當面虧劉書宏「花邊新聞多」沒代表作　他尷尬一笑承認了！

記者黃庠棻／台北報導

華視與公視台語台聯手推出的2025療癒輕喜劇《拜六禮拜》，由導演杜政哲攜手鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏、王品澔、葛丞等堅強卡司，開播以來好評不斷，劇情溫馨生活、輕鬆自然，每個角色間的化學反應更是一大亮點。

▲丁寧、劉書宏出席《拜六禮拜》媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

近期劇情聚焦於丁寧飾演的水電工「楊世美」與劉書宏飾演的「冠中」之間的火花，世美因女性水電工的身分而受阻，她積極想證明自己，為了增加生意在葡萄園外張貼廣告，遇見有著二林怪人之稱的葡萄園農夫冠中，他對世美百般刁難，連洗手都需要跟她收三塊錢，兩人一來一往的鬥嘴橋段，讓網友大呼「被葡萄園笑死」、「這樣都能愛上，冠中也太抖M」並封劉書宏為「三塊哥」。

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▲丁寧與劉書宏在《拜六禮拜》有許多對手戲。（圖／公視台語台、華視提供）

丁寧與劉書宏今（1）日一同出席《拜六禮拜》媒體聯訪，笑說自己已經很久沒有演出談戀愛的戲碼，在拍戲時真的對男方有心動的感覺，而老公身為忠實觀眾，也做出一些「吃醋」的舉動，她分享丈夫近期都會多問幾句關心，看電視也會把手放在自己身上，直呼「他在宣誓『你是我的』主權」。

▲丁寧、劉書宏出席《拜六禮拜》媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

而劉書宏戲外跟丁寧相差17歲，戲裡則是年紀相仿的角色，因此特地留了鬍子造型來貼近年齡，沒想到卻被媽媽罵「家裡又沒死爸爸或死媽媽，為什麼要留鬍子」，坦言母親比較傳統，不習慣他蓄鬍，幸好父親則是大讚他的新造型「很有性格」。





▲劉書宏出席《拜六禮拜》媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

此外，丁寧在拍攝《拜六禮拜》前，對於劉書宏沒有太多了解，導演杜政哲特地將親密戲安排在第一天就拍完，結束後她才去google對方的資料，當場笑虧「花邊新聞怎麼這麼多」，暗指對方沒有太多代表作，但也因為這個關係她在拍攝前沒有太多先入為主的觀念，才能發揮得更好，而劉書宏聽到丁寧的調侃也笑說「這確實是事實啦」，雙方互動相當可愛。

▲丁寧出席《拜六禮拜》媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）