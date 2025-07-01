ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「I罩杯東洋乳神」要來台了！
熱飆38.1度！19縣市「高溫警示」
琳誼Ring開唱「金曲歌王來了」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

小s Lily 修齊 狗柏 黃豪平 Lulu 呂士軒 楊晨熙

丁寧當面虧劉書宏「花邊新聞多」沒代表作　他尷尬一笑承認了！

記者黃庠棻／台北報導

華視與公視台語台聯手推出的2025療癒輕喜劇《拜六禮拜》，由導演杜政哲攜手鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏、王品澔、葛丞等堅強卡司，開播以來好評不斷，劇情溫馨生活、輕鬆自然，每個角色間的化學反應更是一大亮點。

▲▼ 《拜六禮拜》媒體茶敘-丁寧,劉書宏。（圖／記者黃克翔攝）

▲丁寧、劉書宏出席《拜六禮拜》媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

近期劇情聚焦於丁寧飾演的水電工「楊世美」與劉書宏飾演的「冠中」之間的火花，世美因女性水電工的身分而受阻，她積極想證明自己，為了增加生意在葡萄園外張貼廣告，遇見有著二林怪人之稱的葡萄園農夫冠中，他對世美百般刁難，連洗手都需要跟她收三塊錢，兩人一來一往的鬥嘴橋段，讓網友大呼「被葡萄園笑死」、「這樣都能愛上，冠中也太抖M」並封劉書宏為「三塊哥」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《拜六禮拜》丁寧失控報復劉書宏。（圖／公視台語台、華視提供）

▲丁寧與劉書宏在《拜六禮拜》有許多對手戲。（圖／公視台語台、華視提供）

丁寧與劉書宏今（1）日一同出席《拜六禮拜》媒體聯訪，笑說自己已經很久沒有演出談戀愛的戲碼，在拍戲時真的對男方有心動的感覺，而老公身為忠實觀眾，也做出一些「吃醋」的舉動，她分享丈夫近期都會多問幾句關心，看電視也會把手放在自己身上，直呼「他在宣誓『你是我的』主權」。

▲▼ 《拜六禮拜》媒體茶敘-丁寧,劉書宏。（圖／記者黃克翔攝）

▲丁寧、劉書宏出席《拜六禮拜》媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

而劉書宏戲外跟丁寧相差17歲，戲裡則是年紀相仿的角色，因此特地留了鬍子造型來貼近年齡，沒想到卻被媽媽罵「家裡又沒死爸爸或死媽媽，為什麼要留鬍子」，坦言母親比較傳統，不習慣他蓄鬍，幸好父親則是大讚他的新造型「很有性格」。

▲▼ 《拜六禮拜》媒體茶敘-劉書宏。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉書宏出席《拜六禮拜》媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

此外，丁寧在拍攝《拜六禮拜》前，對於劉書宏沒有太多了解，導演杜政哲特地將親密戲安排在第一天就拍完，結束後她才去google對方的資料，當場笑虧「花邊新聞怎麼這麼多」，暗指對方沒有太多代表作，但也因為這個關係她在拍攝前沒有太多先入為主的觀念，才能發揮得更好，而劉書宏聽到丁寧的調侃也笑說「這確實是事實啦」，雙方互動相當可愛。

▲▼ 《拜六禮拜》媒體茶敘-丁寧。（圖／記者黃克翔攝）

▲丁寧出席《拜六禮拜》媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

丁寧拜六禮拜劉書宏

推薦閱讀

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠　警察藥師都是小王

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠　警察藥師都是小王

12小時前

樂天Dora爆「偷吃已婚富商還墮胎」消失1月！119字發聲了：這段時間不容易

樂天Dora爆「偷吃已婚富商還墮胎」消失1月！119字發聲了：這段時間不容易

6小時前

台女歌手驚爆「遭銀行提告」求償破百萬！3線索起底身分：欠好多錢

台女歌手驚爆「遭銀行提告」求償破百萬！3線索起底身分：欠好多錢

13小時前

爆分手八點檔女神2年！Gino載小13歲舊愛現蹤機場 私下互動全被拍

爆分手八點檔女神2年！Gino載小13歲舊愛現蹤機場 私下互動全被拍

13小時前

小S二女兒Lily辦畫展！大咖都來了　17歲驚人天賦「粗估吸金百萬」

小S二女兒Lily辦畫展！大咖都來了　17歲驚人天賦「粗估吸金百萬」

6/29 17:30

背心一直往下滑！瑤瑤《魷魚遊戲》中空跳繩 拉衣被圍觀超羞畫面

背心一直往下滑！瑤瑤《魷魚遊戲》中空跳繩 拉衣被圍觀超羞畫面

9小時前

快訊／劉雨柔結婚！　挺8月孕肚點頭嫁男友：必須改口叫老公了

快訊／劉雨柔結婚！　挺8月孕肚點頭嫁男友：必須改口叫老公了

6小時前

Lulu凍卵成功「15分鐘取33顆卵」　公開手術畫面：最後一哩路了

Lulu凍卵成功「15分鐘取33顆卵」　公開手術畫面：最後一哩路了

21小時前

YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉

YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉

6/30 06:06

劉書宏交往3年恢單！認「分手茵聲半年後」有新戀情　前女友身份曝

劉書宏交往3年恢單！認「分手茵聲半年後」有新戀情　前女友身份曝

4小時前

愛莉莎莎被惡整！返台飛機餐「根本沒點過」一看崩潰：差點哭出來

愛莉莎莎被惡整！返台飛機餐「根本沒點過」一看崩潰：差點哭出來

10小時前

夏宇童36歲被診斷出「早發性白內障」　醫曝3原因：真的很震驚…

夏宇童36歲被診斷出「早發性白內障」　醫曝3原因：真的很震驚…

3小時前

熱門影音

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」
張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台
桑布伊幽默串場　沒得獎「請評審改進」

桑布伊幽默串場　沒得獎「請評審改進」
邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了
Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來
動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢

動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢
Melody含淚告別《11點熱吵店》

Melody含淚告別《11點熱吵店》
河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？
偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌
BABYMONSTER七缺一開唱SHEESH　現場實力超強...全嗨爆！

BABYMONSTER七缺一開唱SHEESH　現場實力超強...全嗨爆！
范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤

范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤
羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評
小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

周杰倫香港合體山下智久！　教「我係靚仔」他一臉問號

周杰倫香港合體山下智久！　教「我係靚仔」他一臉問號

洪榮宏唱一半「紅衣大媽衝上台」　胡瓜「花束變聖火」：開始跑奧運

洪榮宏唱一半「紅衣大媽衝上台」　胡瓜「花束變聖火」：開始跑奧運

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

許富凱串場「沒遞麥克風」魏如萱爆氣　尷尬好笑不硬聊..搶時間「強制結束XD」

許富凱串場「沒遞麥克風」魏如萱爆氣　尷尬好笑不硬聊..搶時間「強制結束XD」

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

BABYMONSTER七缺一林口開唱　現場實力超強...全嗨爆！

BABYMONSTER七缺一林口開唱　現場實力超強...全嗨爆！

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

朴成焄演賢珠「佩服女生留長髮」 《魷魚3》殺青後飛泰國哽咽了

朴成焄演賢珠「佩服女生留長髮」 《魷魚3》殺青後飛泰國哽咽了

習慣沒獎..動力火車等20年奪金曲　準備驚喜給「動力太太」：不只親一下

習慣沒獎..動力火車等20年奪金曲　準備驚喜給「動力太太」：不只親一下

動力火車再鍍金「商演漲價？」：不一定　現身顏志琳女兒畢典「被禁止喊名字」XD

動力火車再鍍金「商演漲價？」：不一定　現身顏志琳女兒畢典「被禁止喊名字」XD

看更多

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

即時新聞

剛剛
剛剛
42分鐘前0

愛雅驚見老公「大額刷卡紀錄」　一問呆住：我是不是被套路了？

2小時前0

爆熱戀惠利ING！　WOOTAE經紀公司發聲「沒否認」：私生活難確認

2小時前0

阿本出櫃「半夜寫信放門下」　曝父母真實反應：當時我們都不懂

2小時前59

恭喜！威廉老婆平安生下女兒　喜曬一家四口照「小家庭圓滿了」

2小時前0

餐飲千金跨足歌壇出道！　簽唱會「席開60桌」：骨頭都散了

3小時前1

丁寧當面虧劉書宏「花邊新聞多」沒代表作　他尷尬一笑承認了！

3小時前0

「最強彩蛋」驚喜現身！《造山者》觀眾捕獲野生張忠謀　全場歡呼

3小時前0

「性愛夢三部曲」挪威影后來台！淡水重現渡輪情慾流動　交友軟體當場滑起來

3小時前0

直擊好萊塢！31位台灣影視菁英闖進華納片廠　奧斯卡大師親授特效秘辛

3小時前0

劉書宏查IG摯友發現「被圈內女星退追」　傷心斷聯5好友陷低潮！

讀者迴響

熱門新聞

  1. 疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠
    12小時前1614
  2. 樂天Dora爆「偷吃已婚富商還墮胎」消失1月
    6小時前2241
  3. 台女歌手驚爆「遭銀行提告」求償破百萬
    13小時前1837
  4. 爆分手八點檔女神2年！Gino載舊愛現蹤
    13小時前104
  5. 小S二女兒Lily辦畫展！演藝圈大咖都來了
    6/29 17:304211
  6. 背心一直往下滑！瑤瑤《魷魚遊戲》中空跳繩
    9小時前205
  7. 快訊／劉雨柔結婚！　挺8月孕肚點頭嫁男友
    6小時前146
  8. Lulu凍卵成功「15分鐘取33顆卵」　公開手術畫面
    21小時前3010
  9. YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉
    6/30 06:063858
  10. 劉書宏交往3年恢單！認「分手茵聲半年後」有新戀情
    4小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合