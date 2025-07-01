夏宇童36歲被診斷出「早發性白內障」　醫曝3原因：真的很震驚…

記者蔡宜芳／綜合報導

女星夏宇童與孫協志愛情長跑6年，3月才喜當人妻，然而，她1日卻透露自己被診斷出「早發性白內障」，坦言感到很震驚，也提醒說：「尤其像我一樣做過近視雷射手術的朋友，看得清楚不代表眼睛沒問題。」

▲夏宇童透露自己確診早發性白內障。（圖／翻攝自Instagram／sha_ariel）

夏宇童透露，她日前在自家頂樓欣賞藍天白雲時，突然發現眼前出現「像變形蟲一樣的條狀物跑來跑去」，讓她相當緊張，擔心可能是飛蚊症，因此立刻在隔天晚上前往眼科掛號檢查。

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經過散瞳檢查後，醫師排除了飛蚊症的可能，但卻也意外得知自己有早發性的白內障，「我真的沒有想到說，我今年要38，但是我現在就要面對早發性白內障這件事情。」雖然目前還不需要手術，但這個診斷還是讓她提高了對眼睛健康的重視。

▲夏宇童分享檢查過程。（圖／翻攝自Instagram／sha_ariel）

夏宇童指出，導致早發性白內障的原因，可能與自己過去長期高度近視有關，另外還有遺傳和自然老化等因素。醫師建議她未來要更注意眼睛的保養，包括配戴太陽眼鏡和補充葉黃素等營養素，避免病情提早惡化，她也提醒網友要定期做檢查，早早開始保養。