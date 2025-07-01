台八男神陳謙文膝蓋擦傷！　何美手臂掛彩照樣上擂台對打

記者葉文正／台北報導

由三立電視台攜手亞洲最大規模低成本航空公司「AirAsia」共同打造的全新東南亞旅遊節目《飛吧！玩客Let's Go Flying》！由人氣主持人何美，搭配擁有超強綜藝感的男藝人，乘著「AirAsia」四大航線，深入東南亞三大國家——馬來西亞、泰國與菲律賓七大城市，帶觀眾展開一場熱情又神秘的冒險旅程，解鎖不為人知的祕境與文化魅力！

▲何美(左)與陳謙文挑戰擂台賽。（圖／三立提供）

隨著暑假到來，國人安排出國旅遊行程更多元！本週三《飛吧！玩客》主持人何美帶著台八男神陳謙文一起出發泰國甲米(喀比島)挑戰極限運動。印象中的泰國不外乎是購物天堂與度假勝地，但除了風景美適合旅行之外，這裡同時也是戶外咖的冒險天堂，除了有海天一色的美麗景致，更有各項户外活動深受喜愛冒險的遊客歡迎。

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▲何美與陳謙文海上划透明艇。（圖／三立提供）

何美與陳謙文在這裡挑戰了特有地形-石灰岩攀岩，第一次攀爬便挑戰最難路線，不只何美手臂掛彩，連陳謙文的膝蓋也因為被岩壁劃到擦傷，製作單位並安排兩位前去學習泰拳，了解背後文化與技巧，兩人甚至還上擂台實際對戰。

▲何美與陳謙文搭飛機四處遊玩。（圖／三立提供）

對於這次參與《飛吧！玩客》外景節目的拍攝，陳謙文表示，最讓他難忘的就是在泰國喀比島挑戰石灰岩攀岩。「這次的難度真的很高，以前只在台灣的室內攀岩場爬過，聽到要爬天然石灰岩時，心裡其實非常緊張，因為戶外攀岩的變數很多。」他回憶當天抵達現場，看到那片高聳壯觀的石灰岩牆面時，忍不住驚呼「哇！」，而等候挑戰的幾乎都是外國背包客，氣氛緊張又興奮。

他說自己選了中高難度的路線，眼看前方一位外國遊客苦撐十幾分鐘都無法突破第一段凹進去的牆面、最後放棄下來，讓他不禁懷疑：「我真的爬得上去嗎？」而何美卻在他之前順利完成挑戰，雖然過程中也因手臂摩擦受傷，但她成功抵達頂端，讓他打從心底不甘示弱，「我告訴自己，我不能輸！」他笑說，真的開始爬的那一刻，根本就是一場硬核體能訓練。「爬到三分之一的高度時，我的手已經開始抽筋，腳也開始亂踩。教練明明在底下指揮我往哪裡走，但累到完全聽不進去，只想趕快爬完。」他形容，當時整個人吊在半空中，喘得像快斷氣，「真的像要死掉一樣，但也真的是一輩子難忘的經驗。」

除了攀岩挑戰，泰拳訓練也是另一段難忘旅程。他笑說：「泰拳真的很有強度，一步步從基本動作學起，到最後直接上擂台對打，整個過程體力消耗超大。」尤其連續出拳的訓練要求一氣呵成、反覆十多次，讓他最後直接癱在地上，大喊「太爽快了！」而最浪漫的，莫過於夜間透明獨木舟體驗。他們從黃昏划到夜晚，船底發光、吸引著海中的熱帶魚群相伴左右。陳謙文說：「能一邊划船一邊看海底世界，又經過蝙蝠洞、石灰岩小島，真的很夢幻。雖然看起來很浪漫，但其實我們快沒力氣划回本島了，累到不行！」這趟旅程對他來說，是挑戰與享受並存的難忘冒險。