快訊／劉雨柔結婚！　挺8月孕肚點頭嫁男友：必須改口叫老公了

記者陳芊秀／綜合報導

藝人劉雨柔1日發文宣布與男友結婚！她2023年認愛職籃球星胡凱翔，小倆口在今年初公開懷孕喜訊，原本在節目中表態沒有結婚計畫，1日則發長文報喜：「我們結婚了。」

▲劉雨柔結婚。（圖／翻攝自臉書）

劉雨柔表示，原本自己因為一段失敗的關係，而封閉了自己，給不起承諾與未來，對猛烈追求自己的男友「超級壞」，兩人一路走到去年底，人生突然被按下了加速鍵，計畫外的「小花生」突然到來，為此必須去正視這段關係和規劃未來。她最後寫道「謝謝自己，當初點頭給了彼此一次機會。謝謝花生，突然的到來讓我們都更有責任感。謝謝老公，不離不棄的照顧和容忍」。



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同時劉雨柔也曬出夫妻倆去南港戶政事務所辦登記的照片，Hashtag強調「我們結婚了」、「突如其來的驚喜」、「必須改口叫老公了」。網友也陸續留言祝賀。

▲劉雨柔與另一半戶政事務所登記結婚。（圖／翻攝自臉書）

【劉雨柔臉書全文】

我們結婚了

我的劇本不是這樣寫的⋯

故事回溯至最一開始

拖了好長一堆時間，我甚至不答應追求

因為一段失敗的關係，讓我封閉了自己

我知道我給不起任何人承諾

給不起「婚姻」，更給不起「未來」

在那段懷疑自己能力的時間裡

我對那個猛烈追求我的胡先生『超級壞』

不接電話、不回訊息、掛他電話、講話不耐煩⋯

印象中～對他就是百般刁難+毫不在意

那幾個月裡，他講了不下10次⋯

：如果他真的放棄了，就不會再有人這樣對我了

（（很有自信的一個人））

但冷靜想想⋯他對我的好，獨一無二也無可挑剔

為何不給彼此一個機會呢？

當初也是抱持著走一步算一步的想法

看看時間會不會沖淡我心中的恐懼

一路走到了去年底，我們的人生突然被按下了加速鍵

在我們計畫之外外外外的小花生突然到來

讓我們都必須去正視這段關係和規劃未來

不能再三不五時party time了

不能再以自己的角度去思考事情了

不能再嘻嘻哈哈不考慮才米油鹽醬醋茶了

未來的我們，一家三口

會擁有更多美好的生活和美好的回憶

謝謝自己，當初點頭給了彼此一次機會

謝謝花生，突然的到來讓我們都更有責任感

謝謝老公，不離不棄的照顧和容忍

#我們結婚了 #結婚 #胡太太 #胡先生 #小花生

#曲折離奇的故事 #突如其來的驚喜 #攜手同行

#可以不用再叫孩子的爸了 #必須改口叫老公了

#老公內心慌張到在戶政事務所一直語無倫次

#下一次就是來幫小花生辦戶口跟政府補助了





