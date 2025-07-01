得知兒子身世真相崩潰！賴慧如跳海同歸於盡　龍天翔水中濺血出意外

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情進入最高潮，「國民女兒」賴慧如與資深演員龍天翔上演一場驚心動魄的落海對決，為兒子的身世之謎掀起生死衝突。這場重頭戲不僅情感爆發、畫面逼真，幕後拍攝也驚險萬分，讓人看得直呼敬佩。

▲《好運來》賴慧如與龍天翔在海中搏命演出。（圖／民視提供）

劇情中，賴慧如飾演的角色麗美在得知兒子逸凱（吳東諺飾）身世的真相後情緒崩潰，決心與龍天翔飾演的「天虎」同歸於盡。這場落海戲對賴慧如來說是一大挑戰，因為她其實完全不會游泳，坦言「當我聽到要跳海時，整個人嚇到腿都軟了，心臟真的快跳出來！」

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▲《好運來》賴慧如與龍天翔在海中搏命演出。（圖／民視提供）

儘管現場安排了兩位救生員在旁待命，但為了拍攝畫面真實感，他們無法太靠近，讓賴慧如更加緊張「從第一顆鏡頭下水開始，我就不斷告訴自己要撐下去，拍到後面真的快哭了，好在順利完成！」事後，救生員甚至對她說「導演再不喊卡，我就要衝進去救妳了！」讓賴慧如哭笑不得，忍不住自嘲「真的有差點要溺死的感覺！」

▲《好運來》賴慧如與龍天翔在海中搏命演出。（圖／民視提供）



相較之下，武打明星出身的龍天翔一展專業風範，一入水中就游得相當自在，現場工作人員紛紛稱讚「天翔哥果然是武打出身的，一下水就像魚一樣順！」然而，拍攝過程仍充滿挑戰，龍天翔在拍攝中不慎被貝類劃傷手，現場工作人員緊張圍上來想幫忙處理傷口，他卻大方一笑說「不用麻煩啦，拍戲怎麼可能不會受傷，這只是小事！」

▲《好運來》賴慧如與龍天翔在海中搏命演出。（圖／民視提供）

這場落海戲象徵劇情重大轉折，角色情感推至極致，既是親情的衝突，也是命運的對決。賴慧如說「角色對孩子的愛，逼她豁出去，我也因此更深刻體會『為母則強』的情感張力。」

▲《好運來》賴慧如與龍天翔在海中搏命演出。（圖／民視提供）