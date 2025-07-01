馮迪索宣佈保羅沃克回歸下一部《玩命關頭》　鎖定2027年4月上映

▲馮迪索再次跳過電影公司，直接對粉絲宣佈下一部《玩命關頭》的細節，當然讓人懷疑這裡頭有多少支票可以順利不跳票。（UIP提供）



圖文／鏡週刊

在出席位於加州舉行的「FuelFest」活動上，馮迪索（Van Diesel）宣佈《玩命關頭》 （Fast and Furious）於2027年4月推出，還說會讓已故的明星保羅沃克（Paul Walker）回歸。

馮迪索提到，他與電影公司的談判，開出了3個條件。因為電影公司要求他在2027年4月讓電影上映，因此他提出的交換條件是，「第一，故事要回到洛杉磯；第二，要回到汽車文化、回歸街頭賽車！你們想知道第3是什麼嗎？就是讓唐老大與布萊恩團聚，這就是你們會在大結局會得到的要素！」

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保羅沃克在2013年11月死於車禍，《玩命關頭7》的鏡頭都是由他的兄弟柯帝（Cody）與迦勒（Caleb）擔任替身，然後再從過去電影中找到保羅沃克的影像，把他的臉替換上去。當然現在換臉的人工智慧技術已經突飛猛進，幾乎不可能辦不到。

編劇也讓保羅沃克飾演的角色布萊恩，在《玩命關頭7》後的劇情過著秘密證人保護計畫的生活，因此沒有跟其他人物互動，僅在《玩命關頭9》最後一個鏡頭出現他的座車，暗示布萊恩依然建在。

在年初的洛杉磯野火肆虐後，馮迪索透露片中飾演他妹妹的喬丹娜布魯斯特（Jordana Brewster），希望下一部《玩命關頭》能夠在洛杉磯取景拍攝，希望能製造更多工作機會，幫助那些受到野火波及的居民。但同時，馮迪索也透露，在《玩命關頭X》之後，所謂的大結局、完結篇應該怎麼進行，呈現分歧的狀況，「電影公司希望能有下一部《玩命關頭》，但另一方面卻說需要兩部。」

撇開這些需要解決的問題，還要面對《玩命關頭X》尚未回答的問題，第一，就是唐老大的同夥真的都墜機了嗎？第二，巨石強森（Dwayne Johnson）真的有辦法能跟馮迪索再次同台拍戲嗎，雖然他終於在《玩命關頭X》客串一個鏡頭，但是馮迪索在金球獎舞台上跟他打招呼，巨石強森只是坐在台下動也不動，沒有反應。只希望最後不要又搞到用電腦特效合成，才能讓這兩個人一起出現才好。

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