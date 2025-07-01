目黑蓮新片「演日本兵打中日戰爭」　踩雷被陸網出征…開拍前生變

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星目黑蓮是偶像男團「Snow Man」成員之一，近年憑《silent》、《海的開始》以及電影《我的幸福婚約》等作品人氣飆漲，去年一度因為身體出狀況，影響到播出中的日劇延期、辭退電影，近日又傳出他接下名導的新片，原本8月就要開拍，卻臨時喊停退出，內幕曝光。

▲目黑蓮戲劇、電影都大受歡迎，人氣飆升。（圖／翻攝自IG）

據日媒《女性自身》報導，目黑蓮目前正在主演一部漫畫改編電影，由擅長喜劇電影的福田雄一執導，並且預計以二部曲方式拍攝，目標票房更高估達100億。他同時兼顧男團巡演活動，幾乎沒有休息，接著5月傳出他將接演名導周防正行的新片。

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周防正行的新片是以日本代表性大導演小津安二郎的年輕時代為主題，且認為「能演繹小津安二郎的只有目黑蓮」，相關人士爆料，是導演親自說服男神接演，預計8月開拍，沒想到6月中旬，目黑蓮所屬經紀公司突然要求退出。

由於再過2個月就要開拍，男主角突然退出，引發外界關注是不是健康出問題。但某位知情人士透露，問題是出在電影主題。小津安二郎曾在1937年至1939年間從軍，參與中日戰爭，近年大陸與日本關係惡化，陸網對於小津安二郎導演的評價也因為入伍軍隊而改為批評，疑似因此導致目黑蓮辭退電影演出。

▲外傳目黑蓮新片要演世界名導小津安二郎。（圖／翻攝自IG）

報導指出，目黑蓮所屬男團「Snow Man」一直以進軍亞洲市場為目標，開設微博官方帳號，已經超過百萬粉絲追蹤。他被傳新片要扮演日本兵時，已經先傳到大陸，微博湧入留言抗議，有人寫道「如果你們未來還想在中國開展活動，就一定不要跟他（小津安二郎）扯上關係。不論他在電影上的成就有多高，他永遠被釘在歷史的罪惡名單裡，受害國人民永遠痛恨」、「別觸碰底線」、「團成員不許出演小津安二郎這個角色」。

▲Snow Man微博被陸粉留言抗議。（圖／翻攝自微博）

小津安二郎被視為世界上最偉大、最具影響力的導演之一，代表作包括《晚春》、《東京物語》、《秋刀魚之味》等。他參與戰爭的經歷也受到後世議論，當時他被日本帝國陸軍徵召，兩度入伍，一次參與中日戰爭，一次被派往新加坡，最後第二次世界大戰結束，作為戰犯被遣返回日本，自身的日記也曾記錄過戰爭經歷。然而他的電影大多是反映中產階層的家庭生活故事，終生未婚，一生對母親盡孝，晚年罹癌病逝，享壽60歲，當時，死後與母親合葬，墓碑上沒有名字，只有一個「無」字。

▲小津安二郎的電影作品都是中產階級的家庭故事，60歲病逝。（圖／翻攝自IG）