YTR小象赴烏送童鞋遭疑「消費戰爭災民」　廠商道歉下架：欠缺思考

記者蔡宜芳／綜合報導

旅遊YouTuber「小象愛出門」日前飛到烏克蘭，在當地做志工捐贈童鞋，原本是善事一件，卻因為和飯店老闆爆衝突，受到不少網友批評，更被質疑去烏克蘭是為了流量。繼小象29日道歉後，童鞋廠商也於30日發出聲明致歉，並還原與小象合作的過程。

▲小象日前飛到烏克蘭，卻意外引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／小象愛出門）

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品牌方在聲明中，針對小象於烏克蘭旅程中曝光新品童鞋所引發的爭議，正式向社會大眾致歉，並表示將全面退款，取消已完成的所有訂單，強調：「我們的初衷並非要消費任何戰爭局勢，亦或正在受苦的民眾。」

品牌方表示，與小象的合作原訂於4月21日至5月4日推行，但由於童鞋模具在3月初出現技術延誤，導致整體時程延期，於是與小象協議延至6月進行合作。小象在此期間提及可能赴烏克蘭，並詢問是否能攜帶少數童鞋作為善意贈與，「考量出發點為善意，我們並沒有多加思慮此舉是否有不妥之處，並於2025年6月26日至7月9日期間進行推廣。」

▲小象29日拍片道歉，並強調到烏克蘭的初衷絕不是為了流量。（圖／翻攝自Threads／elephant_gogo）

品牌方坦言，對於此次合作的時程和區域安排欠缺考慮，因此在商品上架後不到24小時內，便緊急下架所有童鞋新品，「對於敲碗已久的粉絲也致上歉意，大家幾年來的許願我們都有聽到，我們也一直都在努力想要做出一雙好的童鞋，但我們這次需要暫緩所有的排程。」

除了針對事件致歉，品牌方也闡明新品童鞋背後原始的公益規劃。品牌透露，團隊曾在2024年與2025年間，兩度前往柬埔寨探訪當地NGO組織，了解當地兒童的教育與生活需求，並承諾將新品銷售所得10%捐給該單位作為支持。因小象長期關注公益，因此原本也邀請她共同參與，盼望透過行動推廣永續理念，出發點是「期待在能力所及的範圍內再多付出一些」。

品牌強調，將從此次經驗中深切反省，未來在進行品牌推廣或公益合作時，會更謹慎思考與規劃。聲明中也表示感謝外界的指教與提醒，並承諾：「我們會持續以愛為出發點，溫柔而堅定地做對的事，為生活及環境創造良善的影響力。」