小樂喜訊無預警「早洩」！　突深情告白「謝謝一直都在」粉暴動

▲小樂吳思賢將推出新專輯。（圖／APUJAN提供）



記者翁子涵／台北報導

小樂吳思賢將於11日發行新專輯《LET GO》，上週新專輯曲目因人為疏失短暫上架串流平台，意外提早曝光，歌迷第一時間湧入搶聽，引發熱烈討論，讓這波「早洩」事件成為話題，更加引爆大家對專輯與見面會的期待，而見面會將於情人節前夕在台北舉行，小樂將親自出席與粉絲面對面互動，分享新歌背後的創作歷程與心情。

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▲▼小樂吳思賢推出聯名居家服。（圖／APUJAN提供）

小樂並與設計師APUJAN推出設計家居服，現場也鼓勵大家穿著同款家居服參加，共同創造一場溫暖又有風格的專屬回憶，小樂向歌迷深情喊話：「雖然這幾年說的話都差不多，但每次開口，心裡的感激從沒減少。謝謝你們一直在我身邊，無論我在人生的哪個段落。時間越久，我們的連結就越深，謝謝你們一直都在。」

這次新專輯MV特地前往杜拜取景拍攝，小樂分享：「照片中的飯店也是MV拍攝場景之一，自己真的花了很多時間溝通才成功能到場地拍攝！請大家期待成品！」他也透露杜拜是他常去的城市，因為兩位姐姐與外甥都在當地生活。「我覺得杜拜很酷，這是一個地處沙漠之中的先進城市，很多都市景觀都是人工打造的，很特別。」小樂推薦歌迷：「有機會一定要來跳傘，從空中俯瞰棕櫚島，感受特別好。」

