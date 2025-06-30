陳文茜4惡症纏身！　「打5包點滴1血袋」親曝現況：手已紫青斑斑

記者陳芊秀／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患第四期黑色素癌，身體狀況虛弱，但仍堅持主持節目《文茜的世界周報》。她在昨日（29）發文中提到，面對癌症、貧血、腎上腺危症及敗血症等病症纏身，仍完成了節目錄影、監製及分稿、下標題等工作。有網友建議交棒給徒兒，去世界一遊，她回應道：「我走不動了，腦袋還可以。」

▲陳文茜罹癌接受免疫治療，同時持續主持節目。（圖／翻攝自臉書）

陳文茜在文章中以《廢墟之美》為題，談及希臘神廟殘缺之美，並以此比喻自身的身體狀況。她寫道：「它還沒有成為廢墟，還沒有死去，手已紫青斑斑，血管突出的青綠色，骨頭已露出猙獰的面貌。配著因施打大量類固醇累積的臉部脂肪區，它真醜，沒有因不對稱產生任何藝術感。」然而這身體支撐著自己，在癌症、貧血、腎上腺危症，敗血症中，完成《世界周報》的錄影工作。

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同時陳文茜曬出兩張照片，一張是節目錄影的照片，她幽默形容「如此虛弱的情況下，我仍記得把自己打扮成Lady Sisy 粉紅版」，另一張是昨天半天打的點滴和血袋，「威力快要勝過美國B2轟炸機」。照片中，點滴架上過著5包點滴和一包血袋，助她挺過節目錄影。

▲陳文茜罹癌4惡症纏身，半天打5包點滴1個血袋。（圖／翻攝自臉書）

陳文茜的堅強抗病的文字，湧入網友留言「請問您這堅毅不拔的個性，是遺傳嗎？怎麼有辦法心志強大到這般境界，光看到這一整排點滴打在您身上，實在令人不捨。一般人絕對沒有心思再去關注別的，真的只有您做得到。」、「那威力轟炸妳不好的細胞，換了新細胞」、「妳好了不起」、「看了真的好心疼」、「真的是勇敢的文莤」。其中有網友建議交棒「您應交棒給徒兒，然後拼命的去金、馬、台、澎，或世界一遊。你對這島的付出足矣。」她直率回答：「我走不動了，腦袋還可以。」網友持續佩服回應「拼命的活下去。祝福」。